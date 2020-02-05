Cathay Pacific может отправить 27 тыс. сотрудников в отпуска из-за коронавируса

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 5 февраля. /ТАСС/. Руководство ведущей гонконгской авиакомпании Cathay Pacific на фоне резкого ухудшения бизнеса и массовой отмены рейсов из-за коронавируса в Китае попросило всех 27 тыс. сотрудников в течение ближайших месяцев взять трехнедельные неоплачиваемые отпуска.

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Об этом сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на исполнительного директора компании Августуса Тана.

"Я призываю всех и каждого из вас помочь", - сказал он в видеообращении, назвав сложившуюся ситуацию очень серьезной.

Из-за коронавируса Cathay Pacific была вынуждена на неопределенный период отменить десятки рейсов в ряд городов материкового Китая.