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Китайская вирусная пневмония

Среди эвакуированных из Китая в Тюмень первым бортом ВКС двое иностранцев

В пограничном управлении ФСБ по Курганской и Тюменской областям уточнили, что это граждане Таджикистана и Армении

ТЮМЕНЬ, 5 февраля. /ТАСС/. По одному гражданину Таджикистана и Армении прибыли в аэропорт Рощино первым бортом ВКС из китайской провинции Хубэй. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

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3 февраля вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что военные самолеты доставят в Тюменскую область россиян из китайской провинции Хубэй, ставшей эпицентром вспышки пневмонии, которую вызывает новый тип коронавируса. Вместе с ними заберут граждан стран ЕАЭС и Украины. Первый борт ВКС прибыл утром в среду в тюменский аэропорт Рощино.

"Россияне, эвакуированные из Китая, проходят погранконтроль. Их сопровождают врачи Минобороны РФ, вирусологи и специалисты Роспотребнадзора. Из прибывших в Тюмень из Уханя первым самолетом 78 - это россияне, один является гражданином Армении и еще один - Таджикистана", - говорится в сообщении.

Теги
АрменияТаджикистанРоссияТюменская областьКитайская вирусная пневмония
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