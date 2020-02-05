"Как в пионерском лагере". Эвакуированный из Китая россиянин об условиях карантина

По прилете сразу продезинфицировали наши вещи: протерли спиртовыми тряпками сумки, спиртовыми растворами обдали ручную кладь. Дали новые защитные маски, снова померили температуру, после чего посадили в автобус и повезли в пансионат, где мы должны будем провести две следующие недели.

На борту было человек десять в костюмах химзащиты белого и зеленого цвета — не знаю, в чем разница. Они были в них во время всего полета. Бедные люди, на них было где-то даже больно смотреть — в этих костюмах им наверняка было непросто находиться. При этом они все равно отправились после приземления на карантин. По их словам, все, кто с нами контактировал, должны пройти через карантин.

В самолете нам сразу померили температуру, у всех она оказалась нормальной. Дали медикаменты и сказали, что их надо принимать дважды в сутки. После чего спокойно полетели. Полет длился 12 часов, садились для дозаправки в Улан-Удэ — никто из нас, конечно, не покидал самолет, — затем прилетели в Тюмень.

Перелет в Россию был отлично организован. Все прошло даже слишком гладко: и на борту было все хорошо, и на родине встретили очень приветливо.

Пансионат выглядит здорово, живем как в пионерском лагере. Трех- и двухместные номера, из которых, правда, ты не имеешь права выходить и контактировать с остальными. Твои контакты ограничиваются общением с соседом по номеру.

Условия действительно отличные. Я был, если честно, удивлен уровнем комфорта. Думал, что здесь будет какая-то койка, один душ на множество человек — что-то типа казармы. Когда зашли в номера, то тут лежали армейские сухпайки, свежие фрукты, чай, конфеты. В номере — туалет и душ, удобные кровати с ортопедическими матрасами.

Нам дали сим-карты, с помощью которых мы связываемся с персоналом. Например, чтобы сообщить, что можно забрать вещи на дезинфекцию. Мы не можем как-то иначе с кем-то поговорить, поэтому звоним. Территория пансионата охраняется, никто не может войти и выйти просто так, но не сказать, что правила такие уж жестокие. Понятно, что две недели — это не маленький срок. Однако есть определенность, ясно, что будет с нами происходить дальше, а в Ухане мы этого не знали.

Тем более что мне достался отличный сосед по номеру, есть о чем поговорить, у нас есть Wi-Fi и книги. Есть все, чтобы мы чувствовали себя комфортно эти 14 дней. Некоторым молодым парам, которые приехали вместе, правда, не понравилось, что их, получается, разлучили на две недели, потому что здесь мужчин и женщин поселили отдельно. Кстати, когда сказали, чтобы никто не выходил из своих комнат, то тоже пошел ропот, недовольство… На это было не очень приятно смотреть, так как нет никаких оснований для жалоб.

Пансионат находится где-то километрах в 20 от Тюмени. Вокруг березки и сосны, свежий воздух. Полагаю, что карантин пойдет на пользу нашему здоровью.

Больше оптимизма

Весь персонал, с которым мы имеем дело, — тоже в костюмах химзащиты. Не сказать, что это вызывает какие-то странные ощущения. Я на что-то такое и рассчитывал: не думал, что здесь будет ходить врач в белом халате и раздавать какие-то мудрые рекомендации. Нам сказали, что будут каждый день обследовать, и попросили, чтобы мы обо всех изменениях состояния своего здоровья предупреждали персонал.

Сейчас мы сидим, ждем дальнейших указаний. Нас расселили и предупредили, что если будут какие-то контакты с кем-то еще из группы, кто не живет в твоем номере, то карантин начинается заново, то есть снова 14 дней.

Родные и близкие очень рады, все на позитиве. И понятно — сегодня такой день икс, когда ситуация поменяла полярность. Даже если бы условия содержания были бы куда хуже, то и то говорят, что лучше уж так, здесь...

В целом в Рунете я вижу чуть ли не панические настроения по поводу вируса, но причин, на мой взгляд, для этого нет: у нас же не закрываются города, не прекращает работу общественный транспорт. Я просто хочу, чтобы люди были настроены более оптимистично и при этом, конечно, берегли свое здоровье.