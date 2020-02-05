Союз архитекторов Петербурга призвал восстановить основную конструкцию СКК

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Санкт-Петербургский Союз архитекторов настаивает на восстановлении основной конструкции обрушившегося спортивно-концертного комплекса (СКК) "Петербургский" при строительстве новой арены к чемпионату мира по хоккею в 2023 году, сообщается на официальном сайте организации.

"Характер обрушения выявил абсолютную конструктивную надежность мембраны - главной части исторической конструкции СКК. Санкт-Петербургский Союз архитекторов России выражает глубокое сожаление об утере значительного памятника отечественной архитектуры и инженерной культуры и настаивает на восстановлении основной конструкции при строительстве новой арены", - говорится в сообщении.