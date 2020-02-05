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Союз архитекторов Петербурга призвал восстановить основную конструкцию СКК

В организации отметили, что характер обрушения выявил абсолютную конструктивную надежность главной части исторической конструкции комплекса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Санкт-Петербургский Союз архитекторов настаивает на восстановлении основной конструкции обрушившегося спортивно-концертного комплекса (СКК) "Петербургский" при строительстве новой арены к чемпионату мира по хоккею в 2023 году, сообщается на официальном сайте организации.

"Характер обрушения выявил абсолютную конструктивную надежность мембраны - главной части исторической конструкции СКК. Санкт-Петербургский Союз архитекторов России выражает глубокое сожаление об утере значительного памятника отечественной архитектуры и инженерной культуры и настаивает на восстановлении основной конструкции при строительстве новой арены", - говорится в сообщении.

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Как накануне рассказал журналистам председатель городского комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев, "СКА-Арена" официально не предоставляла комитету проект будущей арены.

СКК "Петербургский" был построен рядом с Московским парком Победы в 1980 году. Здание цилиндрической формы опоясывали 56 несущих колонн, на пандусе главного входа были установлены скульптурные композиции "Искусство" и "Спорт". В нем проходили крупные спортивные состязания и концерты мировых звезд. В 1988 году научно-техническое общество Франции включило СКК в список величайших инженерных достижений XX века благодаря гигантскому пролету в 160 м, перекрытому тонкой стальной оболочкой.

На месте СКК планируется возвести современную ледовую арену вместимостью более 20 тыс. зрителей. Правительство Санкт-Петербурга в январе подписало с компанией "СКА-Арена" концессионное соглашение на реконструкцию и эксплуатацию СКК.

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РоссияСанкт-Петербург
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