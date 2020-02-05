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Минниханов назвал вопиющим захоронение ветерана на дорожке кладбища в Татарстане

Президент республики отметил недопустимость такого равнодушного отношения к ветеранам и поручил чиновникам без промедления реагировать на любые подобные факты

КАЗАНЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов жестко отреагировал на ситуацию в Елабуге, где участника Великой Отечественной войны похоронили на дорожке кладбища. Глава региона поручил чиновникам без промедления реагировать на подобные факты, сообщила журналистам в среду руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

В местных СМИ 3 февраля появилась информация о том, что ветерана похоронили на дороге кладбища, между рядами могил. Со слов внучки мужчины, она обратилась в организацию по оказанию ритуальных услуг. Позже женщина обнаружила, что деда похоронили посреди дороги между могилами.

"Накануне стало известно о вопиющем случае, произошедшем в Елабуге, где для захоронения ветерана Великой Отечественной войны на кладбище не нашли достойного места. Более того, родственники ушедшего столкнулись с рядом бюрократических препятствий при оформлении выплат. Президент республики жестко отреагировал на ситуацию, он отметил недопустимость такого равнодушного отношения к ветеранам, а чиновникам всех уровней в республике поручил без промедления реагировать на любые подобные факты - формальный подход и бездушие недопустимы", - сказала она.

Как сообщалось, власти города встретились с внучкой ветерана и предложили два варианта разрешения ситуации: перезахоронение либо облагораживание территории. Родственники решили перезахоронить. Службам города и района предписано организовывать похороны ветеранов в торжественной обстановке при любых обстоятельствах.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе главы Елабужского муниципального района, родственники не принимали участие в выборе места захоронения, в 11:00 мск тело выдали близким, похороны состоялись лишь в присутствии священнослужителя кладбища. За разрешением на захоронение в исполком Елабуги обратились уже после похорон, таким образом, муниципальные органы власти не смогли принять участие в похоронах ветерана. Руководство района сожалеет о сложившейся ситуации, уточнили в пресс-службе.

Заместителю руководителя исполкома Елабужского муниципального района по социальным вопросам объявлен выговор. Как отметили в пресс-службе, к предприятию, оказывавшему ритуальные услуги, уже были замечания, есть предписание прокуратуры на расторжение муниципального контракта, соответствующий процесс запущен.

Теги
Минниханов, Рустам НургалиевичРоссияТатарстан
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