В Татарстане перезахоронят участника ВОВ, погребенного на дорожке кладбища

КАЗАНЬ, 4 февраля. /ТАСС/. Участника ВОВ, похороненного, по данным СМИ, на дорожке кладбища в Татарстане, перезахоронят. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе главы Елабужского муниципального района.

3 февраля в местных СМИ появилась информация о том, что ветерана похоронили на дороге кладбища, между рядами могил. Со слов внучки мужчины, она обратилась в организацию по оказанию ритуальных услуг. Позже женщина обнаружила, что деда похоронили посреди дороги между могилами.

"На встрече с внучкой ветерана ей было предложено два варианта разрешения ситуации: перезахоронение либо облагораживание территории. Родственники решили перезахоронить. Службам города и района предписано организовывать похороны ветеранов в торжественной обстановке при любых обстоятельствах", -- говорится в ответе на запрос.

По факту обращения родственников провели служебную проверку, установлено, что утром 30 января служба скорой помощи получила вызов по адресу мужчины и, впоследствии, констатировала его смерть. Тело решили вскрыть, поскольку причина смерти была не ясна. Родственники обратились в организацию, оказывающую ритуальные услуги. По данным пресс-службы, "сотрудники службы поддались на уговоры близких ветерана, которые во исполнение религиозных предписаний торопились захоронить умершего до полудня, и вырыли могилу без разрешения муниципалитета".

Родственники не принимали участие в выборе места захоронения, в 11:00 мск тело выдали близким, похороны состоялись лишь в присутствии священнослужителя кладбища. За разрешением на захоронение в исполком Елабуги обратились уже после похорон, таким образом, муниципальные органы власти не смогли принять участие в похоронах ветерана. Руководство района сожалеет о сложившейся ситуации, уточнили в пресс-службе.

Заместителю руководителя исполкома Елабужского муниципального района по социальным вопросам объявлен выговор. Как отметили в пресс-службе, к предприятию, оказывавшему ритуальные услуги, уже были замечания, есть предписание прокуратуры на расторжение муниципального контракта, соответствующий процесс запущен.