В Великом Новгороде простятся с исследователем берестяных грамот Валентином Яниным

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 февраля. /ТАСС/. Прощание с советским и российским ученым, крупнейшим исследователем Новгородской Руси и берестяных грамот, членом Российской академии наук Валентином Яниным пройдет в четверг в Новгородском музее-заповеднике, сообщили ТАСС в учреждении. Похоронят академика на Рождественском кладбище в Великом Новгороде.

"Прощание с академиком Валентином Яниным и гражданская панихида состоятся 6 февраля в 11:00 мск в Лектории Новгородского музея-заповедника. В 13:10 состоятся похороны на Рождественском кладбище Великого Новгорода", - рассказали ТАСС в пресс-службе Новгородского государственного объединенного музея-заповедника.

Проститься с археологом приедут его друзья и коллеги. В их числе директор Института археологии РАН (ИА РАН) Николай Макаров, заместитель директора Института Петр Гайдуков, директор Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) Владимир Лапшин, заведующий кафедрой археологии исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Анатолий Канторович.

Классик отечественной археологии

Владимир Лапшин считает, что с Валентином Яниным ушла целая эпоха в отечественной археологии, классиком которой он являлся. "Он более 40 лет руководил Новгородской экспедицией, работы которой стали стержнем хронологии всей Средневековой Руси, - сказал Лапшин ТАСС. - Янина отличала многогранность, он был комплексным исследователем и соединял в своих трудах археологию с письменными источниками, берестяными грамотами, лингвистикой, другими дисциплинами, его книги стали классикой нашей археологии".

Лапшин напомнил, что с петербургскими коллегами из ИИМК РАН Янин постоянно находился в контакте по исследованиям Новгорода. Экспедиция ИИМК РАН много лет работала на Рюриковом городище, и новгородцы постоянно обменивались с ее участниками информацией, рассказал петербургский археолог. Он отметил также, что Янин, не доживший всего несколько дней до своего 91-го дня рождения, "успел удивительно много сделать". "Он рано начал, и сейчас трудно поверить в то, что некоторые книги он писал в 26-30 лет, это был патриарх нашей археологии", - сказал директор ИИМК РАН.

Профессор кафедры археологии Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Игорь Тихонов назвал Янина выдающимся ученым, который внес огромный вклад в развитие археологии. "Его раскопки средневекового Новгорода продолжили работы его учителя [Артемия] Арциховского и раскрыли богатейшую материальную и духовную культуру одного из древнейших русских городов. Он написал замечательные книги о своих работах, известные далеко за пределами археологической науки. Под его руководством на кафедре археологии МГУ было подготовлено все поколение современных московских археологов", - поделился с ТАСС Тихонов.

По мнению профессора, Янин был "удивительно доброжелательным и по-настоящему интеллигентным человеком", который обладал колоссальными знаниями и делился ими с другими.

Об академике

Валентин Янин написал более 700 научных и научно-популярных книг и статей. Он был участником многих связанных с Новгородом открытий, в том числе Новгородской Псалтыри - древнейшей славянской книги, датируемой началом XI века. Научно-популярная книга Янина "Я послал тебе бересту" принесла ему множество наград, в том числе Государственную премию СССР (1970), она была переведена на многие языки.

Янин первым использовал берестяные грамоты в качестве исторического источника. Впервые в отечественной историографии исследователь разработал методические приемы комплексного источниковедения, опирающегося на анализ разнородных источников - письменных, археологических, нумизматических и сфрагистических материалов. На основе анализа этих источников Янин воссоздал историю денежно-весовых систем Руси, политических институтов и принципов формирования государственного устройства средневекового Новгорода.