Пассажир круизного судна в Японии рассказал, что им запрещено покидать каюты

ТОКИО, 6 февраля. /ТАСС/. Пассажирам круизного судна Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с японским портом Иокогама, запрещено покидать свои каюты из-за объявленного карантина. Об этом в четверг ТАСС рассказал россиянин Олег Щербаков, находящийся с семьей на борту лайнера.

"Все находятся по своим каютам, выходить запрещено из-за карантина. Сейчас осуществляется доставка завтрака по номерам", - рассказал Щербаков. Собеседник агентства также отметил, что капитан лайнера сообщил пассажирам о 10 новых случаях заражения коронавирусом на борту и об эвакуации заразившихся с корабля.

Ранее Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии объявило, что пневмония, вызванная вирусом 2019-nCoV, была обнаружена у еще 10 пассажиров круизного судна Diamond Princess. Подчеркивалось, что в ближайшее время они будут доставлены в пять медицинских учреждений префектуры Канагава. Таким образом, число заразившихся на борту лайнера на данный момент достигло 20 человек, всего на судне находятся около 3,7 тыс. человек из более 50 стран. Среди них 24 гражданина РФ.

По данным посольства РФ в Японии, у граждан России, находящихся на борту Diamond Princess, вирус 2019-nCoV на данный момент диагностирован не был. В российском дипломатическом представительстве также подчеркнули, что посольство "продолжает комплексную работу по оказанию содействия российским гражданам, находящимся на борту круизного судна". "Карантин может продлиться до 20 февраля", - добавили в посольстве.

Судно вышло из Иокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии круизный лайнер был поставлен на якорь рядом с Иокогамой для проведения медицинского осмотра всех, кто находится на борту. На судне объявлен двухнедельный карантин.