Сообщение о минировании администрации Хабаровска оказалось ложным

ХАБАРОВСК, 6 февраля. /ТАСС/. Сообщение о заложенном взрывном устройстве в здании администрации Хабаровска оказалось ложным. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Здание проверили, ничего не обнаружено. Все вернулись на работу", - сказал собеседник агентства.

Сообщение о минировании поступило в приемную мэра в четверг утром. Людей эвакуировали. Подобное сообщение также поступило в администрацию Индустриального района города.

В декабре прошлого года и в январе 2020-го массовые сообщения о заложенных взрывных устройствах несколько раз поступали в школы, университеты, детские сады, в социальные объекты Хабаровского края, Приморья, Амурской области и других дальневосточных регионов. Была нарушена работа сотен учреждений. Сообщения ни в одном из случаев не подтверждались.