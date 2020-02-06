Моряки с судна "Патриот" не могут вернуться в РФ из-за ситуации с коронавирусом в КНР

ВЛАДИВОСТОК, 6 февраля. /ТАСС/. Репатриация экипажа судна "Патриот", который стоит в китайском порту Нингдэ, затягивается из-за вынужденного продленных каникул у органов в КНР, занимающихся оформлением документов для моряков. Об этом ТАСС в четверг рассказал заместитель директора компании-судовладельца "Гудзон" Олег Аникин.

Ранее председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВО РПСМ) Николай Суханов сообщил ТАСС, что экипаж "Патриота" обратился в профсоюз с просьбой помочь в возвращении на родину. Во время простоя в порту моряки жаловались на нерегулярное снабжение и невыплату заработной платы. По информации Дальневосточной транспортной прокуратуры, сумма долга по заработной плате 19 членам экипажа составляет 1,6 млн рублей за ноябрь, декабрь 2019 года и январь 2020 года.

"В настоящее время "Патриот" все еще стоит в порту Нингдэ, куда он пришел на ремонт, моряки обеспечены всем необходимым. Нам удалось договориться о работах с судоремонтным заводом, но в связи с вспышкой пневмонии от коронавируса представители завода пока не могут приступить к ремонту, даже не говорят, когда это станет возможно. Что касается возвращения экипажа на Родину, то и здесь есть препятствия. Дело в том, что все официальные инстанции в Китае, которые занимаются оформлением необходимых для репатриации документов, сейчас находятся на вынужденных каникулах минимум до 10 числа, а может быть и дольше", - рассказал Аникин.

Он добавил, что у компании появилась перспектива в части обеспечения контрактами на работу ее судов, что позволит в феврале начать выплаты задолженностей морякам. В этом "Гудзону" помогает специальная комиссия правительства РФ, созданная для решения проблем предпринимателей, попавших под санкции США.

В 2018 году Минфин США объявил о расширении санкционных списков по КНДР, в которые вошла базирующаяся в РФ судоходная компания "Гудзон". В списке, в частности, значатся шесть судов под российским флагом: "Патриот", "Нептун", "Белла", "Богатырь", "Партизан" и "Севастополь". По мнению американских властей, они причастны "к передаче нефтепродуктов судам, следующим под флагом КНДР, а также к деятельности, запрещенной Совбезом ООН". В докладе группы экспертов ООН по ситуации вокруг КНДР, размещенном на сайте организации 12 марта 2019 года, говорится, что эксперты не получали от США каких-либо доказательств перекачки нефтепродуктов с принадлежащего компании судна "Патриот" на два северокорейских танкера в январе 2018 года, однако пока из санкционного списка компания не исключена.

После многочисленных задержаний судов и отказов партнеров компании от контрактов (в "Гудзоне" это связывают с санкциями) работники судоходной компании в мае 2019 года написали открытое письмо российскому руководству, в котором попросили оказать предприятию финансовую помощь и дать доступ к государственным контрактам, чтобы предотвратить банкротство.