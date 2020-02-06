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Китайская вирусная пневмония

Китай продолжит международные авиарейсы и обеспечит защиту иностранцев от коронавируса

В МИД КНР заверили, что Пекин будет принимать максимально эффективные шаги по борьбе с коронавирусом
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ПЕКИН, 6 февраля. /ТАСС/. Китайские власти намерены сохранить регулярное воздушное сообщение с другими странами, несмотря на резкое сокращение рейсов в связи со вспышкой вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Работа китайских авиакомпаний не прекратится", - сообщила она на регулярном брифинге. "Правительство нашей страны неизменно уделяет повышенное внимание вопросу обеспечения безопасности китайских и иностранных граждан. Мы приняли для этого самые серьезные и всеобъемлющие меры", - также заверила она.

По словам дипломата, Пекин намерен принимать максимально эффективные шаги по борьбе с коронавирусом. "Мы надеемся, что все стороны проявят хладнокровие. Не следует реагировать на ситуацию чересчур интенсивно", - подытожила Хуа Чуньин.

Согласно официальным данным, в Китае количество случаев заражения пневмонией превысило 28 тыс. человек, 564 жителей умерли, 1190 выздоровели.

 

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КитайКитайская вирусная пневмония
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