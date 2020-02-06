Китай зафиксировал 19 случаев заражения коронавирусом у иностранцев в стране

ПЕКИН, 6 февраля. /ТАСС/. Власти Китая зарегистрировали на территории страны 19 случаев заболевания вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонией среди иностранцев, двое из них выписались из больницы. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Остальные 17 продолжают проходить курс лечения и находятся на карантине, - уточнила она на регулярном брифинге. - Мы принимаем для этого активные меры".

Дипломат не уточнила национальность инфицированных. Она подчеркнула, что для правительства КНР безопасность здоровья граждан других стран не менее важна, чем вопрос защиты и спасения жизни жителей Китая.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено в 24 государствах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба и охарактеризовала ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превышает 28 тыс., более 560 человек умерли от заболевания, выздоровели более 1,1 тыс.