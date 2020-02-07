В Народном банке КНР уверены, что быстро преодолеют негативный эффект от коронавируса

ТАСС, 7 февраля. Китай располагает всеми необходимыми инструментами для быстрого преодоления экономических последствий от вспышки коронавируса нового типа. Об этом в пятницу заявил замглавы Народного банка Китая (центробанка) Пань Гуншэн.

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Распространение коронавируса может негативно повлиять на экономическую активность в первом квартале этого года, но эффект будет временным, - приводит агентство "Синьхуа" слова Пань Гуншэна. - Прочный фундамент экономики Китая в долгосрочной перспективе не претерпит изменений, несмотря на вспышку пневмонии, вызываемой коронавирусом".

Он также отметил, что "на основании опыта прошлого экономика стабилизируется вскоре после того, как распространение вируса будет сдержано".

Пань Гуншэн подчеркнул, что монетарная политика КНР будет оптимизирована таким образом, чтобы уменьшить для компаний затраты на привлечение новых инвестиций. По его словам, Народный банк Китая продолжит структурный подход к монетарной политике, в том числе рассмотрит снижение нормы обязательных резервов для основных отраслей производства и наиболее уязвимых сфер экономики страны.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число инфицированных пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае превысило 31,1 тыс. человек, погибли 636 жителей, выздоровели уже более 1,5 тыс. человек.