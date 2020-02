Samsung заблокировал мой смарт-телевизор. Что делать? Я могу вернуть деньги?

Россияне начали жаловаться на блокировку смарт-телевизоров Samsung — на экране устройства появляется надпись "This TV is not fully functionаl in this region" ("Этот телевизор поддерживает не все функции в данном регионе"), и некоторые функции блокируются. С этой проблемой столкнулись жители России и некоторых стран СНГ — Украины, Молдавии, Белоруссии.