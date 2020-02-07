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Samsung заблокировал мой смарт-телевизор. Что делать? Я могу вернуть деньги?

© Tooykrub/Shutterstock/FOTODOM

Россияне начали жаловаться на блокировку смарт-телевизоров Samsung — на экране устройства появляется надпись "This TV is not fully functionаl in this region" ("Этот телевизор поддерживает не все функции в данном регионе"), и некоторые функции блокируются. С этой проблемой столкнулись жители России и некоторых стран СНГ — Украины, Молдавии, Белоруссии.

Что случилось?

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Samsung подтвердил, что блокирует смарт-ТВ, которые изготовлены в одном регионе, а используются в другом. Так производитель борется с "серыми" поставками (это когда телевизор у пользователя в России куплен, например, в Белоруссии и завезен неофициально).

"Подобная информация на экранах ТВ ("This TV is not fully functionаl in this region") указывает на то, что данный ТВ был изготовлен для другого региона и может не соответствовать техническим требованиям региона нахождения", — сообщили ТАСС в компании. 

Во избежание этого Samsung рекомендует покупать устройства у официальных ретейлеров в регионе, чтобы пользоваться вcеми функциями изделия и техподдержкой, и проверять, чтобы в  наименовании модели последними стояли латинские буквы RU.

А Samsung (или любой производитель) имеет право так делать?

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"Да, производитель имеет право защищать себя от "серых" поставщиков таким образом. Претензии к нему, например, в суде не будут иметь силы", — говорит Дмитрий Лесняк, адвокат. Даже в том случае, объясняет он, если пользователь не знал, что купил "серое" устройство.

Пользователи, которые жалуются на блокировку, как раз часто говорят, что не знали. Объясняют, что купили устройства в интернет-магазинах и не разбирались, официально или неофициально их завезли в страну.

Я могу как-то вернуть деньги?

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Можно обратиться к продавцу. Претензии уместны в ряде случаев.

"Если в договоре или публичной оферте не указана информация о том, что вы приобретаете устройство, завезенное неофициально, у которого какие-то функции могут быть недоступны, вы можете обратиться к продавцу за обменом товара или возвратом", — уточняет Дмитрий Лесняк.

Как действовать:

  • позвонить или написать письмо в техподдержку и объяснить ситуацию ("Обычно проблемы потребителей решаются на этом этапе. Но нужно понимать, что этот случай со смарт-ТВ Samsung пока уникальный, вероятно, сейчас продавцы не знают, что делать с такими клиентами", — уточняет Лесняк);
  • написать заявление на возврат товара в произвольной форме, ссылаясь на ст. 10 и 12 закона "О защите прав потребителей". В них говорится, что продавец обязан предоставлять полную и достоверную информацию о товаре и несет ответственность (в том числе должен менять товар и возвращать деньги) при невыполнении требований;
  • в ст. 19 закона о защите прав потребителей говорится про два года, в течение которых потребитель может предъявить претензии по поводу недостатков товара. "Но в конкретном случае потребитель может выйти за рамки этих сроков, если продавец изначально не предоставил ему всей информации о возможных проблемах", — добавляет адвокат.

Сложность в том, что вы можете не найти продавца. Если вы покупали товар через маленький магазин, который выбрали на сайте-агрегаторе по принципу самой низкой цены, то он мог давно закрыться.

А если я купил подержанный смарт-ТВ на Avito у частного лица?

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Тогда почти нет вариантов вернуть товар.

"Вы купили устройство у непрофессионального продавца — физлица. Здесь ответственность за получение информации об устройстве лежит на вас, — говорит Лесняк. — Разве что продавец в объявлении отдельно прописал, что это устройство не "серое", и гарантировал бесперебойную работу всех функций".

 

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