Samsung заблокировал мой смарт-телевизор. Что делать? Я могу вернуть деньги?

Samsung подтвердил, что блокирует смарт-ТВ, которые изготовлены в одном регионе, а используются в другом. Так производитель борется с "серыми" поставками (это когда телевизор у пользователя в России куплен, например, в Белоруссии и завезен неофициально).

"Подобная информация на экранах ТВ ("This TV is not fully functionаl in this region") указывает на то, что данный ТВ был изготовлен для другого региона и может не соответствовать техническим требованиям региона нахождения", — сообщили ТАСС в компании.

Во избежание этого Samsung рекомендует покупать устройства у официальных ретейлеров в регионе, чтобы пользоваться вcеми функциями изделия и техподдержкой, и проверять, чтобы в наименовании модели последними стояли латинские буквы RU.