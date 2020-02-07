NBC: четверо пассажиров лайнера из порта Бейонн направлены в госпитали для обследования

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /ТАСС/. Четверо пассажиров круизного лайнера The Anthem of the Seas, пришвартовавшегося в пятницу рано утром в порту Бейонн (штат Нью-Джерси), после медицинских проверок в связи с возможным инфицированием коронавирусом нового типа направлены в госпитали. Как сообщила в пятницу телекомпания NBC , все они - выходцы из Китая.

По данным телекомпании, их обследование пройдет в университетском госпитале Ньюарка (штат Нью-Джерси), где есть палаты для карантина.

Еще 23 пассажира судна, также выходцы из КНР, прошли проверку на борту лайнера, и им было разрешено следовать в международный аэропорт Ньюарка для вылета в КНР.

Уточняется, что медики проверяли пассажиров, контактировавших с человеком, у которого во время круиза поднялась температура, ему дали жаропонижающее.

Как сообщили в пятницу корреспонденту ТАСС в генеральном консульстве РФ в США, "на данный момент не поступала информация о нахождении россиян среди лиц, которых подозревают в заражении коронавирусом" на борту лайнера.

Мэр порта Бейонн Джим Дэвис сообщил NBC, что никто из 27 человек, обследованных на борту лайнера, не совершал в последнее время поездок в Ухань.