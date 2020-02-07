{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония

NBC: четверо пассажиров лайнера из порта Бейонн направлены в госпитали для обследования

По данным телекомпании, все они - выходцы из Китая

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /ТАСС/. Четверо пассажиров круизного лайнера The Anthem of the Seas, пришвартовавшегося в пятницу рано утром в порту Бейонн (штат Нью-Джерси), после медицинских проверок в связи с возможным инфицированием коронавирусом нового типа направлены в госпитали. Как сообщила в пятницу телекомпания NBC, все они - выходцы из Китая.

На эту тему
В каких странах обнаружен новый коронавирус?

По данным телекомпании, их обследование пройдет в университетском госпитале Ньюарка (штат Нью-Джерси), где есть палаты для карантина.

Еще 23 пассажира судна, также выходцы из КНР, прошли проверку на борту лайнера, и им было разрешено следовать в международный аэропорт Ньюарка для вылета в КНР.

Уточняется, что медики проверяли пассажиров, контактировавших с человеком, у которого во время круиза поднялась температура, ему дали жаропонижающее.

Как сообщили в пятницу корреспонденту ТАСС в генеральном консульстве РФ в США, "на данный момент не поступала информация о нахождении россиян среди лиц, которых подозревают в заражении коронавирусом" на борту лайнера.

Мэр порта Бейонн Джим Дэвис сообщил NBC, что никто из 27 человек, обследованных на борту лайнера, не совершал в последнее время поездок в Ухань.

Теги
СШАРоссияКитайКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
Крушение вертолета Bell 407 в Татарстане
Неверов выразил соболезнования в связи с гибелью депутата Хайруллина
Зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам погиб при крушении вертолета в Татарстане
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС