NBC: четверо пассажиров лайнера из порта Бейонн направлены в госпитали для обследования

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /ТАСС/. Четверо пассажиров круизного лайнера The Anthem of the Seas, пришвартовавшегося в пятницу рано утром в порту Бейонн (штат Нью-Джерси), после медицинских проверок в связи с возможным инфицированием коронавирусом нового типа направлены в госпитали. Как сообщила в пятницу телекомпания NBC, все они - выходцы из Китая.