Генконсульство РФ опровергло сообщения о закрытии пунктов пропуска провинции Гуандун в КНР

ПЕКИН, 8 февраля. /ТАСС/. Генеральное консульство России в южном китайском городе Гуанчжоу (провинция Гуандун) опровергло информацию о том, что пункты пропуска некоторых городов провинции закрыты из-за вспышки пневмонии. Об этом говорится в опубликованном в субботу заявлении на официальной странице дипломатического представительства в социальной сети "ВКонтакте".

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"Обратили внимание на информацию, со вчерашнего дня распространяемую в российской блогосфере, о якобы "закрытии города Гуанчжоу". Официально заявляем, что города Гуанчжоу, Шэньчжэнь, равно как и вся провинция Гуандун, в настоящее время открыты на въезд и на выезд. Никаких карантинных мер по полному закрытию в масштабах провинции или в масштабах какого-либо из городов не вводилось", - отмечается в сообщении.

Как подчеркивается в заявлении, "пункты пропуска провинции Гуандун (внутренние и международные) продолжают свою работу". "Транспортное сообщение между городами провинции, а также между Гуандуном и другими китайскими регионами по-прежнему функционирует", - уточняется в сообщении генконсульства.

Провинция Гуандун является крупнейшим промышленным центром Китая, размер ее ВВП ($1,56 трлн в 2019 году) сопоставим с ВВП Российской Федерации. Население Гуандуна - 113 млн человек, а в консульском округе генконсульства РФ в Гуанчжоу проживает одна из крупнейших в КНР российских диаспор.

По данным на утро субботы, число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в КНР превысило 31,7 тыс., 722 человека умерли, выздоровели 2050. Наибольшее количество зараженных в Китае - в центральной провинции Хубэй (24 953 человека). Далее по этому показателю следует провинция Гуандун (1075 инфицированных) и восточная провинция Чжэцзян (1048 зараженных).