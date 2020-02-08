В ОНК Москвы рассказали, что Пол Уилан учит русский язык в СИЗО

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Гражданин США Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже против РФ, повысил уровень владения русским языком за время пребывания в СИЗО "Лефортово". Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.
"При посещении его членами ОНК наблюдатели отметили, что Уилан стал владеть заметно свободнее русским языком, чем это было вскоре после его ареста", - сказал Мельников. Ранее сообщалось, что долгое время соседом Уилана по камере был обвиняемый в наркопреступлении, он уверенно владеет английским языком и потому помогал Уилану освоиться.
Также правозащитник подчеркнул, что Уилан имеет претензии к качеству медуслуг в СИЗО. "При посещении его членами ОНК Уилан негативно высказался о медицинском обслуживании. Ему требуется операция, но в условиях изолятора оказывается только медикаментозное лечение. Этого недостаточно. Из-за болезни у заключенного возникают постоянные боли", - сказал Мельников.
При этом, по словам правозащитника, работники следственного изолятора заявили ОНК, что Уилан отказался от операции в условиях СИЗО и рассчитывает, что сможет сделать ее в гражданской больнице. "Уилан также сообщил, что письма в силу цензуры задерживаются на длительный срок со стороны следователя, иногда на срок до четырех месяцев", - добавил Мельников.