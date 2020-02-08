В ОНК Москвы рассказали, что Пол Уилан учит русский язык в СИЗО

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Гражданин США Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже против РФ, повысил уровень владения русским языком за время пребывания в СИЗО "Лефортово". Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

Что известно о Поле Уилане — американце, которого задержали в РФ по подозрению в шпионаже

"При посещении его членами ОНК наблюдатели отметили, что Уилан стал владеть заметно свободнее русским языком, чем это было вскоре после его ареста", - сказал Мельников. Ранее сообщалось, что долгое время соседом Уилана по камере был обвиняемый в наркопреступлении, он уверенно владеет английским языком и потому помогал Уилану освоиться.

Также правозащитник подчеркнул, что Уилан имеет претензии к качеству медуслуг в СИЗО. "При посещении его членами ОНК Уилан негативно высказался о медицинском обслуживании. Ему требуется операция, но в условиях изолятора оказывается только медикаментозное лечение. Этого недостаточно. Из-за болезни у заключенного возникают постоянные боли", - сказал Мельников.

При этом, по словам правозащитника, работники следственного изолятора заявили ОНК, что Уилан отказался от операции в условиях СИЗО и рассчитывает, что сможет сделать ее в гражданской больнице. "Уилан также сообщил, что письма в силу цензуры задерживаются на длительный срок со стороны следователя, иногда на срок до четырех месяцев", - добавил Мельников.