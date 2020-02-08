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Китайская вирусная пневмония

Отбор проб на коронавирус у эвакуированных из КНР в Тюмень завершен

Их исследуют в тюменском НИИ краевой инфекционной патологии и новосибирском центре "Вектор"

ТЮМЕНЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Врачи завершили отбор проб на коронавирус у людей, эвакуированных из китайской провинции Хубэй в Тюмень. Об этом сообщил журналистам в субботу руководитель обсервационного госпиталя Алексей Барадулин.

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Военные самолеты 5 февраля доставили в Тюмень 144 россиянина, граждан стран ЕАЭС и Украины из китайской провинции Хубэй, ставшей эпицентром вспышки пневмонии, которую вызывает новый тип коронавируса. Среди прибывших из КНР - четыре ребенка. Все эвакуированные в течение 14 дней будут находиться на территории лечебно-реабилитационного центра, расположенного в лесу в 28 километрах от Тюмени.

"Мы выполнили забор на исследования на носительство коронавируса", - сказал он.

Ранее глава тюменского управления Роспотребнадзора Галина Шарухо сообщала, что пробы направлены в две лаборатории, которые будут работать параллельно - тюменский НИИ краевой инфекционной патологии и новосибирский центр "Вектор". Результат планируется получить в течение нескольких дней. Руководитель тюменского департамента здравоохранения Инна Куликова уточняла, что пробы забираются в начале карантинного периода и по истечении десяти дней.

Лечебно-реабилитационный центр, куда доставили эвакуированных из Китая, находится в 28 километрах от Тюмени, он расположен в лесу. Он обеспечен автономной инфраструктурой: котельной, канализацией, поступающая в канализацию вода обеззараживается. Эвакуированным детям раздали игрушки, пластилин, карандаши, фломастеры, развивающие игры, взрослым - шахматы и шашки, книги. Также всем выданы сим-карты для связи с родными.

 

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РоссияКитайская вирусная пневмония
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