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Акции протеста во Франции

Полиция разогнала участников несанкционированной акции "желтых жилетов" в Париже

За нарушение порядка оштрафованы несколько демонстрантов, в том числе один из лидеров протестного движения Эрик Друэ
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ПАРИЖ, 8 февраля. /ТАСС/. Парижская полиция разогнала в субботу днем участников несанкционированной акции протеста, которую организовало движение "желтых жилетов" в центре города. Об этом сообщили в префектуре столичной полиции.

По информации правоохранителей, несколько десятков манифестантов собрались в полдень возле здания, где заседает Государственный совет республики. Затем они намеревались пройти к Елисейским полям, несмотря на запрет префектуры на проведение демонстраций в этой зоне.

Прибывшие на место полицейские оштрафовали за нарушение порядка нескольких демонстрантов, в том числе одного из лидеров протестного движения Эрика Друэ. Манифестанты покинули место встречи под наблюдением сил правопорядка.

Теги
ФранцияАкции протеста во Франции
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