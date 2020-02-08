Полиция разогнала участников несанкционированной акции "желтых жилетов" в Париже

Объясняем все, что нужно знать о протестах во Франции

"Желтые жилеты" против Макрона. Объясняем все, что нужно знать о протестах во Франции

ПАРИЖ, 8 февраля. /ТАСС/. Парижская полиция разогнала в субботу днем участников несанкционированной акции протеста, которую организовало движение "желтых жилетов" в центре города. Об этом сообщили в префектуре столичной полиции.

По информации правоохранителей, несколько десятков манифестантов собрались в полдень возле здания, где заседает Государственный совет республики. Затем они намеревались пройти к Елисейским полям, несмотря на запрет префектуры на проведение демонстраций в этой зоне.

Прибывшие на место полицейские оштрафовали за нарушение порядка нескольких демонстрантов, в том числе одного из лидеров протестного движения Эрика Друэ. Манифестанты покинули место встречи под наблюдением сил правопорядка.