Среди заразившихся коронавирусом на судне в Японии есть граждане Украины и Филиппин

ТОКИО, 9 февраля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии подтвердило шесть новых случаев заражения коронавирусом среди находящихся на борту карантинного круизного судна Diamond Princess, заразившиеся - граждане Украины, Филиппин и США, россиян в списке нет. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении ведомства.

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По его сведениям, болезнь выявлена у одного гражданина Украины и четырех филиппинцев. Все они являются членами экипажа судна. Еще один заразившийся - житель Гонконга с гражданством США. Заболевшие были эвакуированы с судна и госпитализированы.

На борту Diamond Princess находятся около 3,7 тыс. человек из 50 стран, включая Россию. У россиян вирус на данный момент диагностирован не был. Общее число заразившихся на лайнере сейчас составляет 70 человек.

Судно вышло из Иокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии круизный лайнер бросил якорь рядом с Иокогамой для проведения медицинского осмотра всех, кто находится на борту. На судне объявлен двухнедельный карантин, который продлится до 19 февраля.