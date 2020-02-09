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В Дагестане полностью восстановили электроснабжение, нарушенное из-за непогоды

Ранее без света остались около 66,7 тыс. человек

МАХАЧКАЛА, 9 февраля. /ТАСС/. Энергетики полностью восстановили электроснабжение в 106 населенных пунктов 11 районов Дагестана, нарушенное из-за непогоды в воскресенье. Об этом сообщил ситуационно-аналитический центр (САЦ) Минэнерго России.

"9 февраля в период с 7:30 до 10:00 из-за неблагоприятных погодных условий (сильный снег, ветер до 20 м/с) происходили массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (АО "ДСК" - региональная распределительная электросетевая компания. <...> Максимально было отключено: воздушных линий электропередачи 6-10 кВ - 65; трансформаторных подстанций - 1497. Без электроснабжения оставались бытовые потребители (около 66,7 тыс. человек) в 106 населенных пунктах 11 районов республики. В 19:15 аварийно-восстановительные работы завершены", - говорится в сообщении.

Электроснабжение было нарушено в населенных пунктах Акушинского, Цумадинского, Магарамкентского, Ахтынского, Чародинского, Тляратинского, Дербентского, Сулейман-Стальского, Кизилюртовского, Хасавюртовского и Бабаюртовского районов республики, мощность отключенных потребителей - 44,4 МВт.

Температура воздуха опустилась в регионе до минус 5 градусов. К ликвидации многочисленных аварий были привлечены 76 бригад в составе 304 человек и 79 единиц специальной техники.

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РоссияДагестан
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