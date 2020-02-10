В Ростове-на-Дону устранили неисправность самолета, который не мог вылететь в Москву

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 февраля. /ТАСС/. Аэробус А-320 компании "Аэрофлот", вылет которого задержался из Ростова-на-Дону в Москву почти на 13 часов по техническим причинам, вылетел в 23:11 мск со 144 пассажирами на борту и взял курс на пункт назначения. Об этом сообщили ТАСС в администрации авиаузла.

"Техники авиакомпании "Аэрофлот", прибывшие в Ростов-на-Дону из Москвы, устранили технические причины, по которым вылет самолета задерживался, в 23:11 мск борт вылетел из Ростова-на-Дону в столицу", - сказала представитель пресс-службы ростовского аэропорта Платов.

Ранее она сообщала, что утром в воскресенье, когда самолет выруливал со стоянки, он по техническим причинам вернулся обратно. Авиакомпания направила из Москвы своих техников, чтобы выяснить причины сбоя..

По данным онлайн-табло аэропорта, аэробус А-320 компании "Аэрофлот" должен был по расписанию вылететь в Москву в воскресенье в 10:30 мск. Таким образом, время задержки составило почти 13 часов. Источник в аэропорту ранее сообщал ТАСС, что на этот рейс зарегистрировалось 144 пассажира. Компания обеспечивала пассажиров питанием и напитками.

В настоящее время ТАСС не располагает комментариями компании "Аэрофлот" по поводу длительной задержки этого рейса.