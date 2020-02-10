{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ростове-на-Дону устранили неисправность самолета, который не мог вылететь в Москву

Вылет задержался почти на 13 часов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 февраля. /ТАСС/. Аэробус А-320 компании "Аэрофлот", вылет которого задержался из Ростова-на-Дону в Москву почти на 13 часов по техническим причинам, вылетел в 23:11 мск со 144 пассажирами на борту и взял курс на пункт назначения. Об этом сообщили ТАСС в администрации авиаузла.

"Техники авиакомпании "Аэрофлот", прибывшие в Ростов-на-Дону из Москвы, устранили технические причины, по которым вылет самолета задерживался, в 23:11 мск борт вылетел из Ростова-на-Дону в столицу", - сказала представитель пресс-службы ростовского аэропорта Платов.

Ранее она сообщала, что утром в воскресенье, когда самолет выруливал со стоянки, он по техническим причинам вернулся обратно. Авиакомпания направила из Москвы своих техников, чтобы выяснить причины сбоя..

По данным онлайн-табло аэропорта, аэробус А-320 компании "Аэрофлот" должен был по расписанию вылететь в Москву в воскресенье в 10:30 мск. Таким образом, время задержки составило почти 13 часов. Источник в аэропорту ранее сообщал ТАСС, что на этот рейс зарегистрировалось 144 пассажира. Компания обеспечивала пассажиров питанием и напитками.

В настоящее время ТАСС не располагает комментариями компании "Аэрофлот" по поводу длительной задержки этого рейса.

Теги
РоссияРостовская область
Реклама на ТАСС
Лавров: 110 тыс. человек в 2019 году подали на визу для поездки в РФ на Дальний Восток
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС