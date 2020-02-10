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Китайская вирусная пневмония

"Известия": правительство поручило создать стратегический запас медицинских масок

Перед Роспотребнадзором поставили задачу рассчитать, какое количество средств индивидуальной защиты может потребоваться в случае распространения вируса
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© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ дало поручение сформировать стратегический запас медицинских масок на случай распространения в России коронавируса. Об этом в понедельник сообщает газета "Известия" со ссылкой на протокол оперативного совещания премьер-министра РФ Михаила Мишустина со своими заместителями, которое прошло 3 февраля.

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По данным издания, перед Роспотребнадзором была поставлена задача рассчитать, какое количество средств индивидуальной защиты может потребоваться в случае распространения вируса. Росрезерву, Минпромторгу и Минфину было поручено представить в правительство совместные предложения по количеству масок, а также по сумме, необходимой для их закупки. Как сообщают "Известия" срок исполнения поручений истек 7 февраля.

В Роспотребнадзоре изданию рекомендовали обратиться в правительство. В Росрезерве подтвердили факт получения предложений, а также сообщили, что на данный момент в государственном материальном резерве запаса масок нет, однако, вне зависимости от коронавируса, планируется его создание. В Минфине отказались от каких-либо комментариев.

Как сообщают "Известия", глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что Россия способна нарастить производство средств индивидуальной защиты почти втрое - до 900 млн штук в год, в случае же спада спроса на маски Росрезерв сможет выкупить излишки у производителей. В аппарате зампредседателя правительства Татьяны Голиковой, которой поручено курировать развитие ситуации с коронавирусом, изданию рассказали, что полученные предложения анализируются. В пресс-службе правительства от комментариев на счет поручений отказались.

На фоне новостей о распространении коронавируса в России подскочил спрос на маски, а некоторые аптеки стали завышать цены на противовирусные препараты и средства индивидуальной защиты. Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства 5 февраля заявил, что нужно отбирать лицензии у таких аптек.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) на фоне происходящих событий начала проверки в аптеках, завышающих цены на маски и противовирусные препараты. По данным ФАС, наибольший рост оптовых цен, по которым некоторые аптечные организации осуществляли закупку медицинских масок в декабре 2019 года - январе 2020 года, зафиксирован в республиках Адыгея (на 1566,7%) и Дагестан (на 650%), в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (на 597,4%), в Нижегородской области (на 566,67%), в Москве и Московской области (на 522%).

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМантуров, Денис ВалентиновичМишустин, Михаил ВладимировичГоликова, Татьяна АлексеевнаРоссияКитайская вирусная пневмония
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