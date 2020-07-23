Больше не тайна? Что может измениться в конфиденциальном общении врача и пациента

Список ситуаций, в которых медицинская информация о пациенте может быть разглашена, в 2020 году расширился. Речь идет о медицинских документах подростков, наркозависимых осужденных и умерших. Мнение профессионального сообщества о переменах неоднозначное. С одной стороны, обязанность медиков хранить врачебную тайну может вступать в противоречие с Семейным кодексом и интересами самих пациентов. С другой — некоторые больные до врача могут просто не дойти, если не будут уверены в конфиденциальности общения со специалистом.
Врачебная тайна
Врачебную тайну составляет информация о состоянии здоровья и любые другие сведения, полученные во время обследования (например, о наличии вредных привычек), и даже сам факт обращения человека за медицинской помощью.
За разглашение врачебной тайны в зависимости от конкретных обстоятельств медработника могут привлечь к гражданско-правовой, административной и даже уголовной ответственности. В самом тяжелом случае за разглашение врачебной тайны может грозить лишение свободы на пять лет.
Разглашение по закону
Сведения, составляющие медицинскую тайну, можно разглашать с письменного разрешения пациента или его законного представителя, например, для проведения научных исследований или использования этой информации для обучения студентов-медиков.
В ряде случаев медицинская информация может быть разглашена без разрешения пациента. Например, если это необходимо для проведения обследования или лечения, а пациент находится без сознания; по запросу органов дознания и следствия; во время расследования несчастного случая на производстве и учебе; если есть угроза распространения инфекционного заболевания или массовых отравлений.
Подростки и мединформация
22 июля Госдума в третьем чтении приняла законопроект о праве родителей получать от врачей информацию о состоянии здоровья их детей в возрасте от 15 до 18 лет. По старым правилам родители и законные представители могут получать эти данные только до их пятнадцатилетия (или до шестнадцатилетия, если ребенок болен наркоманией).
В пояснительной записке к законопроекту указывается, что недоступность медицинской информации о старших подростках мешает родителям заботиться о них, поскольку о венерических заболеваниях, ранних беременностях и вообще о половой жизни, а также о курении, употреблении алкоголя и даже травмах подростки родителям зачастую не рассказывают.
"Одних усилий врача, который видит ребенка не каждый день, который имеет свои методы общения, которые могут не всегда соответствовать возрасту ребенка или ситуации, может быть недостаточно. Вряд ли доктор может добиться стопроцентного успеха без содействия родителей, тем более что многие его рекомендации потребуются и им в том числе", — считает Роман Демьянчук, доцент кафедры психологии образования и педагогики СПбГУ.
Заведующий кафедрой психотерапии Московского медико-стоматологического университета профессор Владимир Малыгин уверен, что, несмотря на незрелость современных подростков, в ряде случаев доступность мединформации родителям может навредить детям. "Ситуация очень сложная с врачебной тайной. <...> Я не знаю, где здесь больше пользы, а где вреда. Если в соматической медицине, то там, наверное, нет больших тайн. Во всех психотерапевтических направлениях, мне кажется, это будет преждевременно", — говорит Малыгин.
Информация о наркозависимых
2 апреля президент России Владимир Путин подписал еще один закон, касающийся врачебной тайны, но в нем речь идет уже о взрослых людях. Он разрешает раскрывать врачебную тайну сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), чтобы они могли контролировать прохождение лечения осужденных наркозависимых.
Сейчас суд в дополнение к основному наказанию (штрафу, лишению права заниматься определенной деятельностью или занимать какие-то должности, обязательным или исправительным работам, ограничению свободы) может обязать наркозависимого пройти лечение. Сотрудники ФСИН должны контролировать этот процесс. Но прежде они могли без согласия пациента запрашивать сведения, составляющие врачебную тайну, только если он отбывал уголовный срок или был осужден условно.
Информация о погибших родственниках
13 января Конституционный суд вынес постановление, благодаря которому родственники умерших пациентов получат доступ к информации, касающейся хода их лечения и причин смерти, и смогут сделать бумажные или электронные копии документов. Отказать родственникам медицинская организация сможет, только если умерший при жизни запретил раскрывать сведения о своем здоровье. Норму должны будут закрепить законодательно.
Постановление КС вынесено в связи с делом Риммы Свечниковой, муж которой проходил лечение в Кировском НИИ гематологии и переливания крови Федерального медико-биологического агентства и скончался в израильской клинике весной 2017 года. Там медики обвинили в преждевременной смерти пациента российских врачей. Руководство Кировского НИИ отказалось предоставить копии медицинских документов, сославшись на врачебную тайну.