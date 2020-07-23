Больше не тайна? Что может измениться в конфиденциальном общении врача и пациента

22 июля Госдума в третьем чтении приняла законопроект о праве родителей получать от врачей информацию о состоянии здоровья их детей в возрасте от 15 до 18 лет. По старым правилам родители и законные представители могут получать эти данные только до их пятнадцатилетия (или до шестнадцатилетия, если ребенок болен наркоманией).

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что недоступность медицинской информации о старших подростках мешает родителям заботиться о них, поскольку о венерических заболеваниях, ранних беременностях и вообще о половой жизни, а также о курении, употреблении алкоголя и даже травмах подростки родителям зачастую не рассказывают.

"Одних усилий врача, который видит ребенка не каждый день, который имеет свои методы общения, которые могут не всегда соответствовать возрасту ребенка или ситуации, может быть недостаточно. Вряд ли доктор может добиться стопроцентного успеха без содействия родителей, тем более что многие его рекомендации потребуются и им в том числе", — считает Роман Демьянчук, доцент кафедры психологии образования и педагогики СПбГУ.

Заведующий кафедрой психотерапии Московского медико-стоматологического университета профессор Владимир Малыгин уверен, что, несмотря на незрелость современных подростков, в ряде случаев доступность мединформации родителям может навредить детям. "Ситуация очень сложная с врачебной тайной. <...> Я не знаю, где здесь больше пользы, а где вреда. Если в соматической медицине, то там, наверное, нет больших тайн. Во всех психотерапевтических направлениях, мне кажется, это будет преждевременно", — говорит Малыгин.