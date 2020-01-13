Конституционный суд хочет обязать врачей предоставлять данные об умершем его родственникам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 января. /ТАСС/. Медицинские организации обязаны предоставлять родственникам умершего пациента документы о ходе лечения и причинах смерти, а законодательной власти РФ необходимо урегулировать вопрос предоставления такой информации в нормативных актах. Об этом говорится в постановлении Конституционного суда (КС) РФ.

"Федеральному законодателю надлежит <…> внести в действующее правовое регулирование изменения, которые позволят нормативно определить условия и порядок доступа к медицинской документации умершего пациента", - говорится в постановлении.

В документе также отмечается, что до внесения в законы РФ изменений все медицинские организации обязаны предоставлять родственникам умершего документы, касающиеся хода лечения. "До внесения в законодательство необходимых изменений, вытекающих из настоящего постановления, медицинским организациям надлежит по требованию супруга, близких родственников или членов семьи умершего пациента, лиц, указанных в его информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство, предоставлять им для ознакомления медицинские документы умершего пациента", - говорится в постановлении КС РФ.

Конституционный суд также указал, что родственники имеют право сделать копии документов на бумажных носителях, а если документация была в электронном виде, то получить цифровые копии. Отказать родственникам можно только в том случае, если умерший при жизни запретил раскрывать сведения, которые составляют врачебную тайну.

Как отмечается в документе, постановление КС вынесено по обращению Риммы Свечниковой, муж которой лечился в Кировском НИИ гематологии и переливания крови Федерального медико-биологического агентства. Также он проходил лечение в Израиле. Когда мужчина умер, израильские врачи выразили мнение, что это стало результатом неправильного лечения в России, однако супруга не смогла это проверить, так как врачи НИИ отказали ей в предоставлении документов, сославшись на врачебную тайну.

Прокуратура не нашла нарушений в отказе, суды общей юрисдикции в Кирове отказались обязать НИИ раскрыть информацию супруге умершего, Верховный суд РФ не принял кассационную жалобу. После этого Свечникова обратилась в КС. В своем постановлении КС также указал, что иск Свечниковой в суде общей юрисдикции подлежит пересмотру.