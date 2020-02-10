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Китайская вирусная пневмония

Число зараженных коронавирусом в Сингапуре достигло 45

Семь человек находятся в критическом состоянии

СИНГАПУР, 10 февраля. /ТАСС/. Власти Сингапура сообщили о двух новых заболевших пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, общее число подтвержденных случаев выросло до 45. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Министерства здравоохранения.

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"Семь человек после успешного завершения курса были выписаны из Национального центра инфекционных заболеваний. Вместе с тем до семи возросло число тех, кто находится в критическом состоянии", - отметили в ведомстве. "Эксперты установили личности более тысячи человек, которые напрямую контактировали со всеми инфицированными, почти 900 из них уже были помещены под карантин", - говорится в сообщении.

Правительство 7 февраля повысило уровень эпидемиологической опасности до отметки, предшествующий объявлению пандемии в стране. Это связано с тем, что экспертам в отдельных случаях не удается установить источники заражения.

Вспышка пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. Власти Китая уже подтвердили более 40,2 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, 909 инфицированных умерли, выздоровели 3,3 тыс. человек.

Теги
СингапурКитайская вирусная пневмония
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