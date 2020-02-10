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Госдума рассмотрит во II чтении предложения президента по маткапиталу 19 февраля

Первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков также сообщил, что третье чтение запланировано на 20 февраля

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Госдума на заседании 19 февраля рассмотрит законопроект, в который должна войти поправка о расширении программы материнского капитала в рамках реализации послания президента Федеральному собранию. Об этом журналистам в понедельник сообщил первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков.

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"Те, положения, которые были высказаны в послании президента РФ, будут реализованы при рассмотрении во втором чтении 19 февраля", - сказал он. "Во втором чтении мы предполагаем рассмотреть его 19 февраля, 20-го - в третьем чтении, 26-го будет заседание Совета Федерации", - добавил Жуков.

Речь идет о принятом в первом чтении правительственном законопроекте, который позволяет использовать средства материнского капитала для строительства дома на садовом участке. В понедельник на встрече премьер-министра Михаила Мишустина с секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком и руководителем думской фракции единороссов Сергеем Неверовым была достигнута договоренность о том, что к документу будет предложена поправка, включающая предложения президента РФ Владимира Путина, в том числе по увеличению размера материнского капитала и праве его получения при рождении первого ребенка.

Теги
Жуков, Александр ДмитриевичРоссия
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