Госдума рассмотрит во II чтении предложения президента по маткапиталу 19 февраля

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Госдума на заседании 19 февраля рассмотрит законопроект, в который должна войти поправка о расширении программы материнского капитала в рамках реализации послания президента Федеральному собранию. Об этом журналистам в понедельник сообщил первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков.

Что изменится в программе материнского капитала, на что его потратить и как получить

"Те, положения, которые были высказаны в послании президента РФ, будут реализованы при рассмотрении во втором чтении 19 февраля", - сказал он. "Во втором чтении мы предполагаем рассмотреть его 19 февраля, 20-го - в третьем чтении, 26-го будет заседание Совета Федерации", - добавил Жуков.

Речь идет о принятом в первом чтении правительственном законопроекте, который позволяет использовать средства материнского капитала для строительства дома на садовом участке. В понедельник на встрече премьер-министра Михаила Мишустина с секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком и руководителем думской фракции единороссов Сергеем Неверовым была достигнута договоренность о том, что к документу будет предложена поправка, включающая предложения президента РФ Владимира Путина, в том числе по увеличению размера материнского капитала и праве его получения при рождении первого ребенка.