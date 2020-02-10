Борреля осудили за выражение "синдром Греты" в адрес молодежного движения по климату

БРЮССЕЛЬ, 10 февраля. /ТАСС/. Европейское общество и журналисты осудили главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля за его высказывание "синдром Греты" (Тунберг, 17-летней шведской школьницы - прим. ТАСС) в адрес молодежного движения по борьбе с климатическими изменениями, в связи с чем и он, и Еврокомиссия (ЕК) вынуждены были извиниться. Об этом стало известно в понедельник на регулярном брифинге ЕК.

Журналисты вновь подняли вопрос о высказываниях Борреля, возмутившись тому, что он всего за два месяца нахождения на своем посту не впервые позволяет себе "неуместные высказывания" по тем или иным важным темам. "Мы надеемся, что ситуация прояснилась с этим постом в Twitter (с извинениями Борреля - прим. ТАСС)", - сказала представитель ЕК Дана Спинант, подчеркнув, что все члены ЕК поддерживают молодежное движение по климату.

Боррель, выступая на прошлой неделе в Брюсселе, заявил, что сомневается в подлинном участии молодежи в решении проблем, связанных с изменениями климата, и их готовности изменить образ жизни для этого. "Легко устраивать демонстрации в защиту климата, пока тебя не попросят внести материальный вклад в это дело", - сказал он, назвав происходящее "синдромом Греты".

Сразу после этого на Борреля обрушилась волна критики со стороны общества и журналистов, в связи с чем он извинился в своем Twitter. "Я хочу извиниться перед всеми, кого могло обидеть мое неуместное высказывание в адрес важного молодежного движения по борьбе с климатическими изменениями", - сказал он.