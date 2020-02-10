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Любимова выразила соболезнования в связи со смертью композитора Слонимского

Министр культуры отметила, что творчество Сергея Слонимского останется яркой страницей в истории музыки

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Творчество народного артиста России, композитора Сергея Слонимского любимо разными поколениями театральных и кинозрителей. Оно стало яркой страницей музыкальной истории, считает министр культуры РФ Ольга Любимова.

Сергей Слонимский, профессор Санкт-Петербургской консерватории и автор свыше 30 симфоний, восьми опер и других произведений, умер в Санкт-Петербурге на 88-м году жизни. Он будет похоронен 13 февраля на Комаровском кладбище в Петербурге.

"Из жизни ушел человек щедрого таланта, выдающийся композитор и педагог, автор замечательных произведений. Его мелодии, звучащие в театральных постановках и популярных кинофильмах, любимы представителями разных поколений, а редкие по красоте симфонии на протяжении десятилетий исполняются в ведущих концертных залах мира. Творческое наследие Сергея Слонимского навсегда останется яркой страницей в истории музыкального искусства", - говорится в телеграмме с соболезнованиями министра, которую в понедельник процитировали в пресс-службе ведомства.

Любимова назвала смерть композитора невосполнимой утратой для Петербургской консерватории и всей отечественной культуры.

Сергей Слонимский был академиком Российской академии образования, кавалером командорского креста ордена "За заслуги" Республики Польша, лауреатом Государственной премии Российской Федерации имени М. И. Глинки, премии правительства Санкт-Петербурга, государственной премии Российской Федерации. Слонимский является автором музыки к таким фильмам как "Республика ШКИД" и "Интервенция", операм "Виринея", "Мастер и Маргарита", "Король Лир", балету "Икар" и другим.

Теги
РоссияЛюбимова, Ольга Борисовна
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