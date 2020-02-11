В МЧС подведут итоги работы за 2019 год

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. МЧС России во вторник подведет основные итоги работы за прошлый год и обозначит задачи на 2020-й. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

"11 февраля на базе Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС под руководством главы министерства Евгения Зиничева состоится расширенное заседание коллегии МЧС России по подведению итогов деятельности в 2019 году и постановке задач на 2020 год", - сказал представитель министерства.

В заседании примут участие руководители Федерального собрания, администрации президента, правительства России, начальники Главных управлений МЧС по субъектам РФ.

На конец 2019 года в России произошло более 260 чрезвычайных ситуаций, три из них относились к ЧС федерального уровня, подразделения МЧС потушили почти 460 тыс. техногенных пожаров, более 3,4 тыс. раз реагировали на происшествия на водных объектах, 100 тыс. раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП. Всего сотрудниками МЧС спасено более 250 тыс. человек.

В интервью ТАСС Зиничев сообщил, что в 2019 году на 20% возросла численность пожарных подразделений, и работа по их усилению будет продолжена. По его словам, в 2020 году на 2300 человек будет увеличена численность пожарных инспекторов, которые в течение трех лет будут оснащены современными техническими средствами и техникой. Ожидается, что сотрудники пожарного надзора получат 2 тыс. автомобилей повышенной проходимости.

В 2019 году МЧС получило дополнительное финансирование на техническое оснащение подразделений. В 2020 году будет выделено порядка 15,7 млрд рублей, которые направят на закупку пожарно-спасательной техники, техники и средств для аварийно-спасательных работ, а также плавсредств. По оценке министра, ситуация с технической оснащенностью исправляется, сейчас обеспеченность техникой составляет более 50%, этот показатель планируется довести до 80%.

Год предупреждения

2019 год в системе МЧС был объявлен годом предупреждения, так как именно предупреждение чрезвычайных ситуаций выходит на первый план. Как отметил глава МЧС, государство тратит колоссальные средства на ликвидацию ЧС, но их можно либо предотвратить, либо снизить негативные последствия, что значительно дешевле. Практика показала, что каждый вложенный рубль в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций позволяет экономить до 12 рублей, предусмотренных на ликвидацию их последствий. В 2019 году благодаря превентивным мерам от наводнения удалось защитить Комсомольск-на-Амуре, там была построена дополнительная дамба, которая на некоторых участках достигала высоты 7,5 метра. На ее строительство было затрачено 70 млн рублей, если бы этого не сделали, то ущерб мог составить 2 млрд рублей.

Статистика пожаров

С 1 января 2019 года в России начала действовать новая система учета пожаров и погибших в них. Все возгорания стали учитываться как пожары, а понятие "загорание" было исключено, погибшими в результате пожаров стали считаться умершие от их последствий в течение 30 дней. В связи с этим в минувшем году количество статистических пожаров увеличилось примерно в четыре раза. За 10 месяцев 2019 года число погибших возросло более чем на 13%. Судить о динамике пожаров и погибших в них, исходя из новых правил, можно будет уже в 2020 году.

В МЧС считают, что новая система учета пожаров позволяет оценить работу подразделений пожарной охраны, проанализировать слабые места, чтобы понять, где нужно усилить работу и федеральных органов исполнительной власти, и субъектов РФ.