Глава Верховного суда считает, что изменения в КоАП должны быть системными и обоснованными

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев считает, что изменения и дополнения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) должны носить системный и научно обоснованный характер.

"Внимание, которое сейчас правительство уделяет этому кодексу, совершенно правильное. Ну вы посмотрите, за короткое время в наш КоАП вносится столько дополнений и изменений, причем бессистемно это делается. И какую-то системность, концепцию этого кодекса в отношении наказаний, правонарушений, конечно, правильно выработать, чтобы она была правильно обоснована, научно обоснована, а не спонтанно", - сказал Лебедев журналистам.

Он отметил, что по поводу вносимых изменений надо высказываться очень аргументировано. "Там много вопросов, предложений много, и не надо в сердцах обвинять того, кто сделал какое-то предложение. Может оно и неправильное, но все надо в совокупности посмотреть и оценить", - сказал Лебедев.

"Наши представители работают в этой группе, там идут обсуждения, споры, убеждения, отстаивания своей позиции, но это нормальный рабочий процесс", - добавил глава Верховного суда.

Минюст 30 января опубликовал проекты Кодекса РФ об административных правонарушениях и процессуального КоАП, которые должны прийти на смену действующему КоАП, а также проект закона о введении их в действие. Новые кодексы предлагается ввести в действие с 1 января 2021 года.