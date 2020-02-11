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Адвокат Водонаевой считает, что оснований для возбуждения дела об экстремизме нет

Екатерина Гордон уточнила, что комментировать ситуацию вокруг телеведущей будут после дачи пояснений 13 февраля

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Оснований для возбуждения уголовного дела об экстремизме в отношении телеведущей и блогера Алены Водонаевой за публикацию в Instagram о демографии нет, считает представляющая ее интересы юрист Екатерина Гордон.

"Комментировать ситуацию с Алёной Водонаевой будем после дачи пояснений в четверг, пока доступа к материалам проверки у нас нет. Одно очевидно любому здравомыслящему человеку: оснований для 282 статьи УК нет. Алена высказала мнение, которое разделили многие", - написала Гордон на своей странице в Facebook.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что полиция начала доследственную проверку в отношении Водонаевой из-за публикации в ее Instagram относительно демографической ситуации в РФ. Ее вызвали для беседы в отделение МВД РФ по Таганскому району Москвы. В отношении телеведущей начата доследственная проверка по 282 статье УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства").

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