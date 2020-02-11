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Китайская вирусная пневмония

В МИД России призвали не поддаваться панике из-за коронавируса

Директор Департамента международных организаций Петр Ильичев отметил, что по этой проблеме "чувствуется единый порыв", многие страны, включая Россию, оказали Китаю гуманитарную помощь и готовы содействовать в разработке вакцины

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Ситуация с новым коронавирусом COVID-19 серьезная, ее пытаются взять под контроль, но не стоит паниковать, строить теории заговоров и проводить дискриминацию. Об этом заявил во вторник директор Департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев на торжественной церемонии открытия IX сессии Международной молодежной модели ООН Дипломатической академии МИД России DAIMMUN-20.

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"На самом деле давайте будем оперировать тем, к чему нас призывают <...> ведущие эксперты, в первую очередь из Всемирной организации здравоохранения. Не надо паниковать, не надо строить теории заговоров, не надо проводить дискриминацию, - сказал Ильичев, отвечая на вопрос, можно ли коронавирус рассматривать в качестве биологической атаки на Китай. - Да, это ситуация серьезная, ситуацию пытаются взять под контроль. Пока окончательно это не удается, но динамика положительная есть, что количество приростов случаев заражения падает. Потребуется какое-то время - к сожалению, еще не локализован очаг, откуда пошел вирус".

Дипломат отметил, что по этой проблеме "чувствуется единый порыв, что многие страны, в том числе Россия, оказали гуманитарную помощь, готовы оказать содействие в разработке вакцины, в разработке противовирусных препаратов".

В этой связи он напомнил о вспышке лихорадки Эбола в Западной Африке, где количество случаев заражения было меньше, но она была более смертоносной. Он отметил, что разные страны объединили разнообразные усилия, чтобы бороться с лихорадкой. "Россия, в частности, при помощи, в том числе, наших частный компаний - "Русал" в Гвинее, "Северстал" в Либерии, - направили медицинские модули, направили специалистов, которые помогли разобраться в механизме передачи вируса и помогли предотвратить эпидемию в Западной Африке", - сказал Ильичев. Он добавил, что лихорадка Эбола до сих пор свирепствует на востоке Демократической Республики Конго, но там ситуация осложняется конфликтом.

"Давайте надеяться на то, что общими усилиями мы вместе с китайскими коллегами сможем перебороть этот опасный вирус. Если мы будем меньше распространять слухов, меньше сеять панических настроений, я думаю, мы, со своей стороны, нашими силами сможем помочь нашему общему делу", - добавил Ильичев.

Теги
РоссияКитайская вирусная пневмония
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