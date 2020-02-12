Роспотребнадзор предостерег население от употребления снюса

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Длительное употребление снюса (сосательного табака) может привести к проблемам со здоровьем и вызвать ряд серьезных заболеваний. Об этом сообщается в среду на сайте Роспотребнадзора.

"Безвредность снюса" - опаснейшее заблуждение! Употребление бездымного табака - доказанная причина развития рака полости рта, рака поджелудочной железы, рака пищевода, и рака легких, - говорится в сообщении. - Длительное использование бездымного табака приводит к пародонтозу, разрушению зубов, появлению зловонного запаха изо рта, тахикардии, гипертонии".

По данным ведомства, высокая, по сравнению с сигаретами, концентрация никотина в снюсе приводит к очень быстрому формированию зависимости от этого вещества. Отмечается, что процесс отказа от употребления сосательного табака протекает тяжелее, чем отказ от курения.

В Роспотребнадзоре предупредили, что употребление снюса в подростковом возрасте может провоцировать остановку роста, агрессивность, ухудшение когнитивных процессов, нарушение памяти и концентрации внимания.

10 февраля первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев сообщил, что Госдума на пленарном заседании 13 февраля рассмотрит в первом чтении законопроект об ужесточении административных штрафов за распространение снюса (сосательного табака) и насвая. Согласно тексту инициативы, оптовая или розничная продажа насвая и снюса влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 тыс. до 20 тыс. рублей, на должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, на юридических лиц - от 100 тыс. до 150 тыс. рублей.