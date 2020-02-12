{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Роспотребнадзор предостерег население от употребления снюса

По данным ведомства, высокая, по сравнению с сигаретами, концентрация никотина в снюсе приводит к быстрому формированию зависимости от этого вещества

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Длительное употребление снюса (сосательного табака) может привести к проблемам со здоровьем и вызвать ряд серьезных заболеваний. Об этом сообщается в среду на сайте Роспотребнадзора.

На эту тему
Анна Кузнецова: как оградить детей от никотиновых смесей

"Безвредность снюса" - опаснейшее заблуждение! Употребление бездымного табака - доказанная причина развития рака полости рта, рака поджелудочной железы, рака пищевода, и рака легких, - говорится в сообщении. - Длительное использование бездымного табака приводит к пародонтозу, разрушению зубов, появлению зловонного запаха изо рта, тахикардии, гипертонии".

По данным ведомства, высокая, по сравнению с сигаретами, концентрация никотина в снюсе приводит к очень быстрому формированию зависимости от этого вещества. Отмечается, что процесс отказа от употребления сосательного табака протекает тяжелее, чем отказ от курения.

В Роспотребнадзоре предупредили, что употребление снюса в подростковом возрасте может провоцировать остановку роста, агрессивность, ухудшение когнитивных процессов, нарушение памяти и концентрации внимания.

10 февраля первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев сообщил, что Госдума на пленарном заседании 13 февраля рассмотрит в первом чтении законопроект об ужесточении административных штрафов за распространение снюса (сосательного табака) и насвая. Согласно тексту инициативы, оптовая или розничная продажа насвая и снюса влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 тыс. до 20 тыс. рублей, на должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, на юридических лиц - от 100 тыс. до 150 тыс. рублей.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
"Известия": в России предложили легализовать продажу вейпов через интернет и в автоматах
Дистанционная продажа электронных сигарет и вейпов может быть разрешена при условии проверки курьером возраста покупателя
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС