Минтруд планирует отменить требование документов о прописке для получения маткапитала

"Например, с учетом того, что материнский капитал является экстерриториальным, мы зачем-то требуем от гражданина справку о месте регистрации. То есть нам достаточно определить, является ли гражданин гражданином Российской Федерации для предоставления ему такой услуги. Адрес прописки <...> реально именно для процедуры выдачи сертификата о материнском капитале (сертификатом его можно условно называть, это выписка из реестра), он не нужен", - сказал он. При этом министр отметил, что документы о регистрации гражданина будут нужны, когда он захочет воспользоваться средствами материнского капитала.

Котяков также пояснил, что пособия на ребенка 3-7 лет будут предоставляться по заявлению, а материнский капитал - на основании записи о рождении ребенка в органах ЗАГС. В 2020 году пособие на ребенка от 3 до 7 лет смогут получить семьи, в которых среднедушевой доход составляет менее одного прожиточного минимума. При этом Котяков в ходе заседания комитета отметил, что обеспечение этой выплаты на основе одного заявления должно быть реализовано во всех субъектах. Для этого необходимо реализовать электронное взаимодействие органов социальной защиты субъекта РФ с территориальными органами, которые предоставляют необходимую информацию.