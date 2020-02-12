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Минтруд планирует отменить требование документов о прописке для получения маткапитала

Как заявил глава ведомства Антон Котяков, документы о регистрации гражданина будут нужны, когда он захочет воспользоваться этими средствами

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Минтруд России планирует упростить процедуру подачи заявлений на материнский капитал, отменив требование справки о месте регистрации гражданина, сообщил в среду министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на заседании комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

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"Например, с учетом того, что материнский капитал является экстерриториальным, мы зачем-то требуем от гражданина справку о месте регистрации. То есть нам достаточно определить, является ли гражданин гражданином Российской Федерации для предоставления ему такой услуги. Адрес прописки <...> реально именно для процедуры выдачи сертификата о материнском капитале (сертификатом его можно условно называть, это выписка из реестра), он не нужен", - сказал он. При этом министр отметил, что документы о регистрации гражданина будут нужны, когда он захочет воспользоваться средствами материнского капитала.

Котяков также пояснил, что пособия на ребенка 3-7 лет будут предоставляться по заявлению, а материнский капитал - на основании записи о рождении ребенка в органах ЗАГС. В 2020 году пособие на ребенка от 3 до 7 лет смогут получить семьи, в которых среднедушевой доход составляет менее одного прожиточного минимума. При этом Котяков в ходе заседания комитета отметил, что обеспечение этой выплаты на основе одного заявления должно быть реализовано во всех субъектах. Для этого необходимо реализовать электронное взаимодействие органов социальной защиты субъекта РФ с территориальными органами, которые предоставляют необходимую информацию.

Теги
РоссияКотяков, Антон Олегович
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