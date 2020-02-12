Роспотребнадзор с 20 декабря наложил на торговцев снюсом штрафы на 32 млн рублей

"За весь период усиления контроля за этой продукцией в обороте Роспотребнадзором проведено более 70 тыс. проверок по всей стране и на сегодняшний день уже изъято более 1 млн 300 тыс. пачек никотиносодержащей продукции. Составлено штрафов на общую сумму более 32 млн рублей по всей стране", - сказала она.

Шевкун подчеркнула, вся продукция, которая была обнаружена, изъята из оборота и арестована. Она напомнила, что с 20 декабря Роспотребнадзором усилен контроль за никотиносодержащей продукцией. Кроме того, по словам Шевкун, Роспотребнадзором направлено более 1,5 тыс. материалов в суды, в том числе в отношении сайтов, торговавших запрещенной продукцией. Более 500 материалов направлено в правоохранительные органы, прокуратуру, Следственный комитет для возбуждения уголовных дел.

Вместе с тем Роспотребнадзором была усилена информационная кампания по телевидению, радио и в других СМИ, добавила Шевкун. С 20 января по 3 февраля 2020 года управлениями Роспотребнадзора было организовано внеочередное тематическое консультирование граждан по вопросам контроля за оборотом некурительной никотиносодержащей продукции. Как говорится в сообщении Роспотребнадзора, согласно предварительным данным, полученным из 69 субъектов Российской Федерации, за период проведения тематической горячей линии было проведено 8 тыс. 576 консультаций.

Порядка 4 105 обращений были посвящены вопросам воздействия некурительной никотиносодержащей продукции на организм человека и разъяснения рисков ее употребления, сообщили в Роспотребнадзоре. На втором месте по числу вопросов была тема здорового образа жизни - 2 997 консультаций. На третьем месте оказались обращения, связанные с требованиями к маркировке некурительной никотиносодержащей продукции, - 745 консультаций.

По факту выявления продукции без документов, подтверждающих ее безопасность, было проведено 185 консультаций, по факту выявления несанкционированных мест реализации некурительной никотиносодержащей продукции - 167 консультаций, по вопросам оформления претензий в адрес продавца - 88 консультаций. Как отмечается в сообщении, на основании поступивших жалоб и обращений, связанных с конкретными фактами нарушений санитарно-эпидемиологических требований, управлениями Роспотребнадзора проведено более 100 проверок, составлено 25 протоколов об административном правонарушении, из них шесть - на юридических лиц. Общая сумма наложенных штрафов по итогам проведения консультаций составила более 500 тыс. рублей.

История вопроса

Ранее Дмитрий Медведев, занимавший на тот момент пост премьер-министра РФ, поручил МВД РФ пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете. Оптовая и розничная торговля насваем и снюсом в России запрещена, но, по данным Роспотребнадзора, некоторые предприниматели пытаются продавать их аналоги для жевания или рассасывания в виде конфет, леденцов, где табак заменен на никотин. Употребление такой продукции создает угрозу жизни и здоровью, в особенности детей и молодежи, отмечают в Роспотребнадзоре. Власти многих российских регионов отреагировали на рост популярности снюсов среди детей и подростков вводом ограничительных мер.