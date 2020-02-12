Карелии потребуется 178 млн рублей для организации горячего питания школьников

ПЕТРОЗАВОДСК, 12 февраля. /ТАСС/. Власти Карелии оценили расходы на организацию бесплатного горячего питания для учеников начальной школы в регионе в 178 млн рублей. Соответствующую заявку республика направила в министерство просвещения РФ, сообщил в среду во время заседания профильного комитета заксобрания Карелии министр образования республики Роман Голубев.

Президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию РФ предложил сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы. В тех школах, где уже есть техническая готовность, кормить детей бесплатно должны начать с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года.

"На этот год с 1 сентября в расчете на 30 тыс. учащихся начальных классов нам потребуется порядка 178 млн рублей. Эта цифра нами высчитана, исходя из методики, предложенной министерством просвещения РФ", - сказал Голубев, уточнив, что вопрос, в каких частях эта сумма будет финансироваться из федерального, регионального или местного бюджетов, пока не решен.

Возможность обеспечивать горячим питанием детей с первого по четвертый классы есть во всех школах Карелии. При этом, как отметил руководитель республиканского ведомства, властям еще предстоит проработать эту систему до начала учебного года, в том числе в части ремонта и модернизации оборудования школьных столовых. По данным Минобразования региона, школы уже получили 57 предписаний от надзорных органов, для устранения которых потребуется от 80 до 100 млн рублей.

При этом правительство республики рассматривает вопрос снижения энергопотребления столовыми, работа которых занимает более половины трат на электричество в школах, за счет частичной или полной замены оборудования. По оценкам специалистов, на полную модернизацию пищеблоков потребуется около 900 млн рублей.

"Есть поручение главы республики: уже в этом году будут подобраны три школы (сельские и городские, с разным объемом организации питания), где мы бы хотели полностью оснастить современным оборудованием [пищеблоки], посмотреть некоторые формы организации этого процесса", - отметил региональный министр.