На вспышку коронавируса китайцы отреагировали необычными стихами

"У меня нет родных в Ухане. Почему же так горько на сердце? Отрезаны дороги, закрыты города. Остановлен транспорт, в телевизоре — защитная маска. Удушьем сдавило грудь", — описывает на страницах столичной "Бэйцзин ваньбао" пекинец Ли Пэйюй свои переживания в отрезанном от внешнего мира мегаполисе.

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

В стихах отразились смятение и страхи "лаобайсин"— "100 фамилий", то есть простых людей, на которых внезапно в дополнение к коронавирусу обрушился негативный информационный поток из сообщений СМИ, слухов и домыслов: о заболевших и умерших, о дефиците лекарств и средств защиты, о том, наконец, что власти что-то "скрывают" или "замалчивают".

"В эту самую минуту я ношу защитную маску, в полной боевой выкладке, словно солдат в походе. Но на сердце нерешительность, будто у крысы, собравшейся перебежать дорогу. Косноязычен, словно мой рот набит кашей", — признается Ван Цзяньчжао, написавший целый поэтический цикл.

"Это творчество современного городского жителя, который ищет формы самовыражения в чрезвычайных условиях", — считает живущая в Пекине российская поэтесса Ирина Чуднова, которая сейчас переводит "карантинные стихи" китайских авторов. Китайцы, отмечает она, по натуре очень общительны, им нужно постоянно быть в контакте с коллегами по работе, друзьями, родными и близкими.

Вспышка вируса, вынудившая власти ввести чрезвычайные меры, связанные с прекращением работы предприятий и офисов, движения транспорта, с закрытием целых городов и провинций, тяжело переносится горожанами, запертыми в своих квартирах. Люди боятся соседей, врачей, полицейских и дронов, которые могут в любой момент зависнуть над головой и грозным голосом с неба предупредить об ответственности за нарушение правил и предписаний. У тех, кто неделями сидит дома, возникает клаустрофобия, боязнь замкнутого пространства.

И все же главный мотив этого стесненного разными обстоятельствами и условиями творчества — "Китай победит!". В этом уверены авторы, многие из которых апеллируют к опыту "атипичной пневмонии" (SARS или ТОРС - тяжелый острый респираторный синдром 2002-2003 годов). Самый распространенный слоган — "Цзя ю!", что можно перевести как "Давай-давай!" или "Поднажми!"