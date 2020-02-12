СМИ: британца, заразившего коронавирусом 11 человек, выписали из больницы

ЛОНДОН, 12 февраля. /ТАСС/. Британский предприниматель Стив Уолш, заразивший новым коронавирусом 11 человек во Франции и Великобритании, полностью выздоровел и выписан из больницы. Об этом сообщил в среду сайт газеты The Sun .

"Я рад подтвердить, что господин Уолш был выписан из больницы после курса лечения и полного выздоровления, - заявил изданию представитель Национальной системы здравоохранения Великобритании профессор Кит Уиллетт, отвечающий за стратегическое планирование при масштабных медицинских ЧП. - У него наблюдались лишь легкие симптомы заболевания. Поскольку он больше не заразен и не представляет угрозы общественности, он намерен вернуться к нормальной жизни и быть вместе со своей семьей".

Как отмечают британские СМИ, Уолш может быть так называемым "суперспредером" - человеком, способным заразить намного больше людей, чем средний больной. Как правило, у "суперразносчиков" того или иного заболевания оно протекает в легкой форме или вовсе бессимптомно, в результате чего они продолжают активно контактировать с окружающими, при этом будучи заразны.

По данным The Sun, Уолш скорее всего заразился коронавирусом в 20-х числах января, когда находился на деловой конференции в Сингапуре. Оттуда он отправился на горнолыжный курорт во Франции, где и заразил своих соседей по шале, включая нескольких детей. В настоящий момент пять человек, зараженных Уолшем, находятся в Великобритании, четыре - во Франции и один - в Испании. Сам мужчина 28 января вернулся в Соединенное Королевство и лишь 6 февраля был помещен в карантин в одной из лондонских больниц. Британские власти рекомендовали всем, кто контактировал с Уолшем после его возвращения на родину, временно изолировать себя от окружающих.

В настоящий момент в Великобритании подтверждены восемь случаев заражения новым коронавирусом. На наличие заболевания в стране проверены больше 1750 человек. В стране действуют карантинные центры для британцев, вернувшихся из Уханя. По решению правительства полиция и медицинские работники наделены дополнительными полномочиями для того, чтобы обеспечивать соблюдение карантинного режима, не давая людям, которые могут быть больны, покидать центры раньше положенного срока.