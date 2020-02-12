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Минздрав: системы видеонаблюдения в медучреждениях Калининграда не нарушают права граждан

Министр здравоохранения региона Александр Кравченко заявил, что системы видеонаблюдения помогают предотвращать конфликтные ситуации между врачом и пациентом и контролировать качество оказываемых услуг

КАЛИНИНГРАД, 12 февраля. /ТАСС/. Работа систем видеонаблюдения в медицинских учреждениях не нарушает права граждан и направлена на обеспечение их прав на получение качественной медицинской помощи. Об этом заявил министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко, комментируя журналистам ситуацию вокруг жалоб жительниц города на установку видеокамер в кабинетах гинекологов.

Информация о жалобах жительниц Калининграда на камеры в кабинетах гинекологии была распространена в СМИ во вторник. Региональное следственное управление СК РФ начало доследственную проверку по этому факту.

"Мы очень четко понимаем, что все видеоматериалы, которые так или иначе фигурируют в системе видеонаблюдения медицинских организаций соответствуют всем требованиям информационной безопасности", - сказал Кравченко, пояснив, что также соблюдаются все этические нормы.

Он отметил, что системы видеонаблюдения позволяют предотвратить возникновение конфликтных ситуаций между врачом и пациентом и обеспечить права граждан на качественную и бесплатную медицинскую помощь, добавив, что камеры в медучреждениях работают открыто.

Главный врач роддома №4 в Калининграде, который фигурирует в сообщениях СМИ - Олег Седнев - также заявил, что считает законной установку видеокамер в кабинетах ультразвуковой диагностики. "В нашем конкретном случае имеется видеонаблюдение рабочих мест в кабинетах ультразвуковой диагностики с целью обеспечения контроля качества оказываемой помощи, а также контроля за ценным имуществом, находящимся в кабинете. Все это находится в поле и антитеррористической безопасности", - считает он.

Съемка, которая ведется установленными камерами, не носит личного характера и "идентифицировать пациента невозможно", но прослеживается вся работа врача, отметил Седнев. Доступ к записям может получить только главврач роддома, частично руководители подразделений женских консультаций и системный администратор, уточнил он, добавив, что изображение пациентов на камерах затемнено на аппаратном уровне. При этом все посетители заранее информируются об их работе.

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