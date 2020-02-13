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Китайская вирусная пневмония

В ЕАО 65 граждан Китая пропустили через закрытую границу на родину с конца января

Грузовые автомобили через пункты в регионе пропускают только в экспортном направлении

ТАСС, 13 февраля. Пограничники пропустили через пункт пропуска в Еврейской автономной области (ЕАО), работа которого приостановлена в связи с ситуацией с коронавирусом, 65 граждан Китая на родину. Об этом ТАСС сообщил в четверг представитель Биробиджанской таможни.

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 30 января подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке в качестве меры по нераспространению коронавируса нового типа. Позднее была возобновлена работа пунктов пропуска для грузового автотранспорта на границе с Китаем. При этом пассажирское железнодорожное сообщение прекратили полностью, а воздушное свели до минимума.

"Пункты пропуска в регионе деятельности Биробиджанской таможни - Нижнеленинское и Амурзет - работают с ограничениями. С конца января границу пересекли на выезд 65 граждан Китая", - сказал представитель таможни.

Пункты пропуска на границе с Китаем в ЕАО пропускают людей по соответствующему запросу. "Въехало 33 гражданина РФ и четыре гражданина Китая, имеющих вид на жительство в России", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что граждане Китая находятся под карантином, российские граждане - под наблюдением врачей.

Грузовые автомобили через пункты в ЕАО пропускаются только в экспортном направлении.

Как сообщила ТАСС в четверг главный внештатный инфекционист Минздрава РФ по Дальневосточному федеральному округу Анна Кузнецова, в Хабаровском крае под карантином находятся 24 прибывших в регион гражданина КНР. По ее словам, новых случаев заражения коронавирусом (кроме случая в Забайкалье) на Дальнем Востоке не выявлено.

Теги
РоссияЕврейская автономная областьКитайская вирусная пневмония
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