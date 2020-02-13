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Жесткая посадка самолета в Коми

Аэропорт Усинска возобновил работу после ЧП с жесткой посадкой самолета

При посадке 9 февраля у самолета сломались шасси

СЫКТЫВКАР, 13 февраля. /ТАСС/. Аэропорт Усинска (Республика Коми), где 9 февраля совершил жесткую посадку самолет Utair, в четверг возобновил работу. Об этом сообщили ТАСС в справочной службе аэропорта.

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"Аэропорт сегодня открыт, авиасообщение возобновлено. Назначены рейсы", - сообщили ТАСС в справочной аэропорта.

В воскресенье, 9 февраля, пассажирский самолет Boeing 737 компании Utair, выполнявший регулярный рейс Внуково - Усинск, совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. По данным аэропорта, на борту находились 94 пассажира и шесть членов экипажа. Все были эвакуированы. Двое, по информации пресс-службы главы Коми, позднее обратились к медикам. При посадке, в ходе которой у самолета сломались шасси, в аэропорту не работала система точного наведения на полосу ILS и огни подхода к взлетно-посадочной полосе, сообщала авиакомпания Utair. Компания "Комиавиатранс" данные о недостатках работы аэропорта полностью опровергла.

По факту жесткой посадки Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта"). После ЧП все авиарейсы на 9-12 февраля были отменены.

Теги
РоссияКомиЖесткая посадка самолета в Коми
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