Аэропорт Усинска возобновил работу после ЧП с жесткой посадкой самолета

СЫКТЫВКАР, 13 февраля. /ТАСС/. Аэропорт Усинска (Республика Коми), где 9 февраля совершил жесткую посадку самолет Utair, в четверг возобновил работу. Об этом сообщили ТАСС в справочной службе аэропорта.

"Аэропорт сегодня открыт, авиасообщение возобновлено. Назначены рейсы", - сообщили ТАСС в справочной аэропорта.

В воскресенье, 9 февраля, пассажирский самолет Boeing 737 компании Utair, выполнявший регулярный рейс Внуково - Усинск, совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. По данным аэропорта, на борту находились 94 пассажира и шесть членов экипажа. Все были эвакуированы. Двое, по информации пресс-службы главы Коми, позднее обратились к медикам. При посадке, в ходе которой у самолета сломались шасси, в аэропорту не работала система точного наведения на полосу ILS и огни подхода к взлетно-посадочной полосе, сообщала авиакомпания Utair. Компания "Комиавиатранс" данные о недостатках работы аэропорта полностью опровергла.

По факту жесткой посадки Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта"). После ЧП все авиарейсы на 9-12 февраля были отменены.