{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Жесткая посадка самолета в Коми
Обновлено 

Что известно о жесткой посадке самолета Utair в Коми

© Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Коми/ТАСС

Рейс авиакомпании UTair, следовавший из Внуково, 9 февраля совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска.

  • В экстренных службах изначально сообщили, что у самолета "сложились стойки шасси, он ударился хвостовой частью и сел на брюхо". Позже пришла информация, что у Boeing 737 сложилась задняя стойка шасси, при этом передняя сработала штатно. Экипаж не докладывал о технических проблемах.
  • В Utair заявили, что при посадке не работали система точного наведения на полосу ILS и огни подхода к взлетно-посадочной полосе. В авиакомпании добавили, что произошел резкий непрогнозируемый сдвиг ветра.
  • Как отметили в Utair, благодаря оперативным и высоко профессиональным действиям экипажа самолет удалось удержать на полосе до полной остановки. У лайнера произошел подлом основных стоек шасси.
  • По данным ГУ МЧС по республике, на борту находились 94 человека, по информации представителей аэропорта - 100 человек. Экипаж обеспечил эвакуацию пассажиров.
  • Как сообщили в пресс-службе главы Коми, за медпомощью обратились два человека. Ранее прошла информация об одном пострадавшем с ушибом колена.
  • В правоохранительных органах сообщили, что специалисты среди причин жесткой посадки рассматривают версии о технической неисправности и ошибке пилота.
  • Utair перенес рейс из Усинска в Москву 10 февраля из-за неудовлетворительного состояния ВПП аэропорта. Полоса покрыта льдом и заметена снегом, сообщили в авиакомпании.
  • СК возбудил уголовное дело, транспортная прокуратура проводит проверку по факту происшествия. Аэропорт Усинска закрыт для ликвидации последствий.
Теги
РоссияЖесткая посадка самолета в Коми
Реклама на ТАСС
В центре Петербурга Mercedes сбил двух пешеходов
Их госпитализировали
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС