Что известно о жесткой посадке самолета Utair в Коми

Рейс авиакомпании UTair, следовавший из Внуково, 9 февраля совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска.
- В экстренных службах изначально сообщили, что у самолета "сложились стойки шасси, он ударился хвостовой частью и сел на брюхо". Позже пришла информация, что у Boeing 737 сложилась задняя стойка шасси, при этом передняя сработала штатно. Экипаж не докладывал о технических проблемах.
- В Utair заявили, что при посадке не работали система точного наведения на полосу ILS и огни подхода к взлетно-посадочной полосе. В авиакомпании добавили, что произошел резкий непрогнозируемый сдвиг ветра.
- Как отметили в Utair, благодаря оперативным и высоко профессиональным действиям экипажа самолет удалось удержать на полосе до полной остановки. У лайнера произошел подлом основных стоек шасси.
- По данным ГУ МЧС по республике, на борту находились 94 человека, по информации представителей аэропорта - 100 человек. Экипаж обеспечил эвакуацию пассажиров.
- Как сообщили в пресс-службе главы Коми, за медпомощью обратились два человека. Ранее прошла информация об одном пострадавшем с ушибом колена.
- В правоохранительных органах сообщили, что специалисты среди причин жесткой посадки рассматривают версии о технической неисправности и ошибке пилота.
- Utair перенес рейс из Усинска в Москву 10 февраля из-за неудовлетворительного состояния ВПП аэропорта. Полоса покрыта льдом и заметена снегом, сообщили в авиакомпании.
- СК возбудил уголовное дело, транспортная прокуратура проводит проверку по факту происшествия. Аэропорт Усинска закрыт для ликвидации последствий.