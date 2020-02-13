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Пиратские копии фильма "Джентльмены" удалены с 226 сайтов

Доступ к 39 сайтам, владельцы которых не удалили копии фильма самостоятельно, заблокировали

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Роскомнадзор потребовал от владельцев интернет-ресурсов и операторов связи ограничить доступ к незаконным копиям фильма "Джентльмены". Пиратский контент уже удален с 226 ресурсов, сообщается в четверг на сайте ведомства.

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"После уведомления Роскомнадзора владельцы 226 интернет-ресурсов самостоятельно изъяли из публичного доступа незаконно распространяемые копии фильма, ожидается удаление еще с 30 страниц", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, операторы связи заблокировали доступ к 39 сайтам, владельцы которых не удалили копии фильма самостоятельно.

Криминальная комедия "Джентльмены" режиссера Гая Ричи вышла в российский прокат 13 февраля 2020 года. Главные роли в фильме исполняют Чарли Ханнэм, Генри Голдинг, Мишель Докери, Колин Фаррелл, Хью Грант и Мэттью Макконахи.

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