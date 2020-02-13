{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В СВР сообщили, что в день премьеры "Майора Вихря" Ботян оставался нелегальным разведчиком

Ботян стал прототипом главного героя фильма, посвященного операции по предотвращению уничтожения древнего Кракова

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Разведчик Алексей Ботян в день выхода в свет фильма "Майор Вихрь" продолжал службу под чужим именем в одной из стран Европы. Об этом сообщил журналистам руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Иванов.

На эту тему
Биография разведчика Алексея Ботяна

Ботян стал прототипом главного героя фильма, посвященного операции по предотвращению уничтожения древнего Кракова - города, где короновались польские короли, а в название фильма вошел и его оперативный позывной - Вихрь. "Этот эпизод его оперативной биографии лег в основу собирательного образа героя романа Юлиана Семенова "Майор Вихрь" и одноименного культового советского фильма середины шестидесятых годов. Но судьба Алексея Николаевича была по-прежнему связана с внешней разведкой, он тогда на нелегальном положении работал в Европе", - рассказал Иванов. Имя самого Ботяна было рассекречено лишь спустя более 40 лет - в мае 2007 года, когда президент России Владимир Путин вручил Ботяну за этот подвиг золотую звезду Героя России.

"Сегодня на 104-м году ушел из жизни великий человек, легендарный разведчик Герой России Алексей Николаевич Ботян. Тяжело это осознать, он казался нам непоколебимым и вечным. За свою долгую жизнь Алексей Николаевич встретил множество людей. И все, от руководства страны до учащихся колледжей, попадали под его обаяние, - отметил Иванов. - Несгибаемый и непримиримый к врагам, он был близким и понятным своим друзьям, соратникам и соотечественникам".

"Личный состав и руководство СВР скорбит об утрате вместе с родными и близкими великого человека и патриота Алексея Николаевича Ботяна. Память о нем навсегда останется в наших сердцах", - добавил представитель СВР России.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичИванов, Сергей БорисовичРоссияПольшаБотян, Алексей Николаевич
Реклама на ТАСС
"Болезни отчаяния". Трамп говорит об успехах в решении опиоидного кризиса, но все сложнее
В 2018 году число смертей уменьшилось на 4%. Однако показатели остаются одними из самых высоких за всю историю страны
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС