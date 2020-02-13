В СВР сообщили, что в день премьеры "Майора Вихря" Ботян оставался нелегальным разведчиком

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Разведчик Алексей Ботян в день выхода в свет фильма "Майор Вихрь" продолжал службу под чужим именем в одной из стран Европы. Об этом сообщил журналистам руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Иванов.

Ботян стал прототипом главного героя фильма, посвященного операции по предотвращению уничтожения древнего Кракова - города, где короновались польские короли, а в название фильма вошел и его оперативный позывной - Вихрь. "Этот эпизод его оперативной биографии лег в основу собирательного образа героя романа Юлиана Семенова "Майор Вихрь" и одноименного культового советского фильма середины шестидесятых годов. Но судьба Алексея Николаевича была по-прежнему связана с внешней разведкой, он тогда на нелегальном положении работал в Европе", - рассказал Иванов. Имя самого Ботяна было рассекречено лишь спустя более 40 лет - в мае 2007 года, когда президент России Владимир Путин вручил Ботяну за этот подвиг золотую звезду Героя России.

"Сегодня на 104-м году ушел из жизни великий человек, легендарный разведчик Герой России Алексей Николаевич Ботян. Тяжело это осознать, он казался нам непоколебимым и вечным. За свою долгую жизнь Алексей Николаевич встретил множество людей. И все, от руководства страны до учащихся колледжей, попадали под его обаяние, - отметил Иванов. - Несгибаемый и непримиримый к врагам, он был близким и понятным своим друзьям, соратникам и соотечественникам".

"Личный состав и руководство СВР скорбит об утрате вместе с родными и близкими великого человека и патриота Алексея Николаевича Ботяна. Память о нем навсегда останется в наших сердцах", - добавил представитель СВР России.