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Китайская вирусная пневмония

Сингапур не изменит методы диагностики нового вируса по примеру Китая

В республике отмечено 58 инфицированных вирусом, восемь человек находятся в критическом состоянии
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СИНГАПУР, 13 февраля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Сингапура не намерено по примеру Китая менять методику обследования пациентов с заболеваниями, вызванными коронавирусом, когда окончательный диагноз ставится только на основе лабораторных исследований. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении ведомства.

"Несмотря на то, что китайские власти изменили систему диагностики, Сингапур по-прежнему будет подтверждать наличие нового вируса только на основе анализов", - указывается в сообщении. В Минздраве пояснили, что в Китае с 12 февраля пациент с симптомами вирусного заболевания и после проведенной компьютерной томографии, которая покажет поражения легких, будет считаться инфицированным новым вирусом. При этом раньше в число зараженных попадали только те, у кого наличие коронавируса подтверждалось лабораторными исследованиями.

На сегодняшний день в республике отмечено 58 инфицированных вирусом, восемь человек находятся в критическом состоянии. Власти признали, что коронавирус начал распространяться среди местных жителей, при этом источники заражения установить не удается. В связи с этим правительство 7 февраля повысило уровень эпидемиологической опасности до отметки, предшествующей объявлению пандемии в стране.

По последним данным, число жертв вируса в Китае превысило 1,3 тыс., выздоровели около 6 тыс. человек, инфицированы 59,8 тыс.

 

Теги
СингапурКитайская вирусная пневмония
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