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Швыдкой считает, что поддержка культуры государством должна быть закреплена в Конституции

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству отметил, что гражданское общество не в состоянии дать культуре те гарантии, которые может дать только государство

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Поправку рабочей группы к Конституции РФ о статусе культуры как наследия многонационального народа, а также ее поддержке и охране государством следует закрепить в основном законе страны. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

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Соответствующую поправку представил генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский в четверг на встрече представителей рабочей группы с президентом РФ Владимиром Путиным. Президент согласился с его тезисом, что культура - это ДНК нации, назвав это тем, что "делает нас многонациональным российским народом, показывает нашу самобытность".

"[Поддержка культуры государством] - это обязательная позиция. Можно сколько угодно говорить, что граждане России имеют равный доступ к культуре, но если она не будет поддерживаться и охраняться государством, то ничего не будет. Гражданское общество не в состоянии дать культуре те гарантии, которые может дать только государство", - сказал Швыдкой.

Как считает спецпредставитель президента, культура является некой универсалией, которая затрагивает всех граждан России. Он напомнил, что в Конституции уже есть два положения, связанных с культурой. "Первое о том, что каждый гражданин РФ имеет право на свободное творчество, второе - каждый гражданин имеет право на равный доступ к культуре", - отметил он, подчеркнув, что фиксированность этих пунктов в основном законе накладывает определенные обязательства на государство по отношению к культуре. "Культура, это очевидно, определяет идентичность нации в большей степени. Мы понимаем, что культура и патриотизм неразрывно связаны", - отметил Швыдкой.

Он также согласился с мнением, что Конституция - основной закон государства, в который нельзя вносить все пожелания, которые должны регулироваться иными законодательными актами. "В Конституцию нельзя вносить поправки типа "мойте руки перед едой". К сожалению, это сегодня до конца не понимают, отсюда такое обилие предложений. Каждая отрасль, каждая сфера деятельности хочет внести что-то свое. С моей точки зрения, это непонимание того, каким документом является Конституция. Это базовый документ, отчасти декларативный, который не может включать в себя все подробности нашей сегодняшней жизни", - добавил Швыдкой.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПиотровский, Михаил БорисовичШвыдкой, Михаил Ефимович
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