Десятки тысяч верующих приняли участие в акции протеста в столице Черногории

"Верующие все упорнее защищают свои святыни от богоборческого правящего режима. Десятки тысяч жителей Подгорицы сегодня вечером собрались у соборного храма Воскресения Христова на молебен Пресвятой Богородице за спасение православных святынь", - говорится в сообщении.

БЕЛГРАД, 14 февраля. /ТАСС/. Многотысячные молебны прошли в четверг вечером в Черногории в знак протеста против спорного закона о свободе вероисповедания. Как сообщила пресс-служба Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви (СПЦ), только в столице страны Подгорице в такой акции приняли участие десятки тысяч людей.

Портал IN4S опубликовал запись, на кадрах которой видно, как участники акции протеста по призыву священника одновременно зажгли фонарики на мобильных телефонах. Видеоролики с озаренной светом огромной площади набирают тысячи просмотров в сербском сегменте интернета.

Массовые шествия состоялись на востоке страны, где верующие собрались у монастыря Джурджеви-Ступови. Они скандировали лозунг "Не отдадим святыни!". После молебна люди мирно разошлись, отмечает митрополия. Кроме того, тысячи верующих вышли на акции в Никшиче, 15 тыс. протестовали в Биело-Поле, многочисленные богослужения состоялись в Баре, Плевле, Тивате, Мойковце, Жабляке, Андриевице, Мурине, Плужине.

Принятие закона и протесты

Закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин" был принят парламентом Черногории в ночь на 27 декабря 2019 года. В его поддержку выступила правящая коалиция - 45 депутатов из 45 присутствовавших, поскольку перед голосованием все представители оппозиции были задержаны полицейскими в здании парламента. Несмотря на начавшиеся протесты, 28 декабря закон подписал президент Черногории Мило Джуканович. Документ предусматривает изъятие церковной собственности у СПЦ, речь идет более чем о 650 святынях, включая особо почитаемый во всем православном мире монастырь Острог.

Принятие закона вызвало массовые акции протеста верующих как в Черногории, так и в Сербии и Республике Сербской (в составе Боснии и Герцеговины). Дважды в неделю - в четверг и воскресенье - люди собираются на массовые молебны, а после этого выходят на особые церковные протестные шествия - литии. Численность таких манифестаций в Черногории в последние недели неуклонно увеличивается, достигая, согласно информации пресс-службы Черногорско-Приморской митрополии, 150-250 тыс. человек. По данным аналитиков, протесты стали самыми массовыми в Европе новейшего времени в процентном отношении к численности населения республики, которая составляет 628 тыс. человек.

Черногорская митрополия отмежевалась от любых проявлений политики в рамках этих акций и призвала оппозиционных лидеров не использовать литии в своих целях. Теперь все шествия в Черногории проходят под единственным лозунгом "Не отдадим святыни!".

В ответ на массовые акции власти начали задерживать участников молебнов, увольнять с работы полицейских, хотя они в тот момент не находились при исполнении служебных обязанностей. Власти также попытались организовать альтернативный митинг, однако людей на него пришло значительно меньше, несмотря на финансовую поддержку со стороны правящей партии, которая оплачивала бензин, необходимый для проезда до места проведения, а также выдавала по €20 каждому участнику.

"Черногорский томос"

В интервью ТАСС архиерей СПЦ митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий рассказал, что впервые о так называемой черногорской церкви коммунистические власти заговорили еще в 70-80-е годы прошлого века. По его словам, эта структура никем не признана, кроме украинских раскольников.

Джуканович ранее обвинил СПЦ в попытке сохранить религиозную монополию в стране. Он заявил, что будет добиваться автокефалии для "черногорской церкви" по примеру Украины. В свою очередь Амфилохий, комментируя высказывания Джукановича, отметил, что президент "сам пытается быть главой церкви" и что "это первый случай в истории, когда атеист создает церковь".

Президент Сербии Александар Вучич в связи с этим попросил правительство Черногории еще раз оценить целесообразность закона, который "неминуемо ухудшит добрые отношения между Белградом и Подгорицей". В ответ из Подгорицы прозвучал резкий комментарий, в котором Белграду напомнили о черногорской независимости и указали, что правительство Черногории самостоятельно формирует свою законодательную систему и никому не позволит влиять на этот процесс.