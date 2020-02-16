Власти Гонконга отправят самолет для вывоза своих жителей с лайнера в Японии

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 16 февраля. /ТАСС/. Власти Гонконга готовятся организовать чартерный рейс в Японию, чтобы эвакуировать своих жителей, находящихся на борту круизного лайнера Diamond Princess ("Даймонд принсесс"), стоящего на карантине в порту города Иокогама. Об этом сообщила в воскресенье радиостанция RTHK.

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Среди пассажиров судна - 330 человек из Гонконга: 260 обладателей паспортов этого специального административного района Китая и 70 иностранцев, имеющих здесь вид на жительство. Как отмечает радиостанция, их доставка домой будет осуществлена бесплатно, как только японские власти выдадут соответствующее разрешение. По прибытии в Гонконг они будут помещены на 14-дневный карантин.

Судно вышло из Иокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии, круизный лайнер бросил якорь рядом с Иокогамой для проведения медицинского осмотра всех, кто находится на борту.

На борту судна находились около 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа из 50 стран, включая Россию. Карантинное судно ранее разрешили покинуть примерно 200 пожилым пассажирам в возрасте старше 80 лет. 17 февраля США должны эвакуировать с судна около 380 своих граждан.