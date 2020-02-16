Число зараженных новым коронавирусом в Южной Корее достигло 29

ТАСС, 16 февраля. Еще один случай заражения новым коронавирусом зарегистрирован в воскресенье в Южной Корее, общее число инфицированных в стране достигло 29. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения.

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

По его данным, новым заболевшим является 82-летний кореец, не покидавший пределы страны.

Во вторник сообщалось о 28 подтвержденных случаях заболевания, вызываемого вирусом 2019-nCoV.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По последним данным, число жертв заболевания в Китае превысило 1,6 тыс., выздоровели более 9,4 тыс. человек, инфицированы 68,5 тыс.